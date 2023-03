Jasmina Alagič: Nechcem, aby môj Instagram pôsobil ako teleshopping. Denne mi prídu aj 3-4 ponuky na spolupráce (Rozhovor)

Jasmina Alagič má na svojom Instagrame viac ako pol milióna followerov. „Neviem si predstaviť, že by som promovala alkohol,“ povedala nám v rozhovore o svojej práci influencerky a online živote.

Moderátorka Jasmina Alagič patrí s viac ako pol miliónom followerov na Instagrame k najúspešnejším influencerom na Slovensku. O svojom instagramovom účte však hovorí, že ho stále berie ako hobby a namiesto plánovania stratégie sa viac riadi svojím pocitom.

Influencerka a moderátorka Jasmina Alagič. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

„Možno je to aj tým, že my s Patrikom nie sme influenceri, ktorí vznikli len preto, aby boli influenceri. Je to v podstate len niečo, čo nám prišlo do života popri inej profesii. Možno ak by to bolo naše jediné živobytie, museli by sme plánovať, hľadať stratégiu a snažiť sa, aby naše účty boli dokonalé,“ hovorí v rozhovore.

Na Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory, ktoré sa dotýkajú aktuálnych spoločenských tém. Aby sme to mohli robiť aj naďalej, podpor nás a pridaj sa do klubu Refresher+, kde získaš neobmedzený prístup k exkluzívnym článkom.



Keď tvoríš obsah na svoj Instagram, máš vopred naplánovanú stratégiu, alebo je to niečo, čo vzniká úplne spontánne?

Môj instagram je absolútne spontánna záležitosť, ktorá zrkadlí môj život. Nemám ani prehľad o tom, kedy by som mala čo zdieľať, aby to malo väčší dosah. Sú dni, keď sa napríklad cez víkend chcem venovať iba svojej rodine a naopak, dni, keď mám chuť zdieľať viac.

Moje chodenie s Patrikom bolo verejné skôr, ako bolo oficiálne medzi nami dvomi.



Chcem, aby to, čo zdieľam, bolo autentické a aby ma ľudia spoznali naozaj takú, aká som. Stále vnímam Instagram ako takú milú zábavu, cez ktorú chcem s ľuďmi zdieľať pozitívnu energiu. Stratégie by ste u mňa hľadali márne.



Máš nejaké osobné posolstvo, ktoré by si chcela svojou komunikáciou s followermi odovzdávať?

Aby brali život s väčšou ľahkosťou a vedeli sa tešiť z maličkostí. Zároveň ich chcem povzbudiť k tomu, že chcieť od života viac, vôbec nie je zlé. Dostala som od Boha dar, že som šťastný človek po celý svoj život, a chcem toto svoje nastavenie v hlave posúvať všade, kde je preň miesto.

Podľa slov Jasminy najviac hejterov na jej Instagram prišlo v čase, keď začala chodiť s Rytmusom. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran



Predpokladám, že na tvoj Instagram občas zablúdia aj ľudia, ktorí nie sú až takto štastne nastavení a prinesú, naopak, hejt.

Práveže už ani nie. (smiech) Dialo sa to najmä v čase, keď som sa dala dokopy s Paťom, ale rokmi sa to vyčistilo. Otvorene poviem, že problémových ľudí som proste zablokovala, a keď sa niekto taký objaví teraz, blokujem ho tiež.



Zlí ľudia nemajú priestor ani v mojom reálnom živote a ani na mojej sociálnej sieti. Nemyslím tým teraz to, keď mi niekto povie konštruktívnu kritiku, či už v rámci moderovania, alebo svojho verejného života. Ale ak mi niekto príde len vulgárne vynadať? Myslím, že takého človeka môžem naozaj len bloknúť, aj keď je pravdou, že už ani nepamätám, kedy som k niečomu takému musela pristúpiť.



Spomínala si, že ten hejt sa okolo teba koncentroval najmä v období, keď si začala chodiť s Patrikom. Čo ti vlastne ľudia vyčítali?

Moje chodenie s Patrikom bolo verejné skôr, než bolo oficiálne medzi nami dvomi. Mala som vtedy dosť náročné obdobie. Predstav si, že máš s niekým druhé rande, niekde vás spolu odfotia a v médiách vás prezentujú už ako pár, hoci ste si v realite ani nedali pusu.



Navyše mi ľudia nadávali, že som zlatokopka. Patrik má toľko výraznejších kreditov ako muž než to, že má peniaze. Prišlo mi to nezmyselné. Niektorí mi zase vyčítali, že som akoby rozbila nejaký vzťah, napriek tomu, že som stretla single muža. Asi to je tým, že keď je pre ľudí niečo šok, automaticky reagujú negatívne. Zjavne to celé pre nich bol šok a pre mňa tiež.