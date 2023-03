Šéfkuchár slovenského steak housu: Jedol som steak zo zebry aj z krokodíla. Pštros chutí ako prerastená morka (Rozhovor)

Šéfkuchár Ľubomír Lovecký pôsobil v najprestížnejších steak housoch v Bratislave. Pracoval aj s Jaroslavom Žídekom a michelinskými kuchármi. Rozprávali sme sa s ním v reštaurácii Meat Meet, kde teraz pripravuje steaky netradičnou metódou.

Ľubomír Lovecký sa venuje steakom už 13 rokov. V minulosti pôsobil ako šéfkuchár v známych bratislavských reštauráciách ako El Gaucho, Al Faro, Towers či v hoteli Blue. S Jaroslavom Žídekom spolupracoval v dnes už zaniknutej reštaurácii Camouflage, kde stážovalo aj mnoho michelinských kuchárov z celého sveta.

Dnes môžeš Loveckého kuchyňu ochutnať v petržalskom steak house Meat Meet, kde nájdeš tie najlepšie prémiové steaky. V rozhovore pre Refresher prezradil, prečo si skutoční znalci steakov nedávajú sviečkovicu, aké chyby robia pri príprave steakov laici a ako chutí mäso z krokodíla či zo zebry.

Šéfkuchár Ľubomír Lovecký pôsobil ako šéfkuchár v najvychytenejších steak housoch v Bratislave. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Aký bol ten najlepší steak, čo ste kedy jedli?

Kobe steak z Japonska. Pochádza z rovnomennej prefektúry a je to svetový unikát. Je strašne drahý, dve kilá tohto mäsa stoja 700 eur. Na druhej strane, 100 gramov steaku vás neskutočne zasýti, keďže toto mäso je hrozne tučné – má asi 80 % tuku, ale je lahodné.

Kde ste ho jedli?

Tu v reštaurácii Meat Meet. Doniesol som si ho z Japonska. Chcel som si spraviť „malú radosť“, tak som pozval pár priateľov na večeru. Na to, aby ste tento steak mohli predávať, potrebujete certifikát, ktorý tiež stojí peniaze.

Ako by ste laikovi opísali hlavný rozdiel v chuti a konzistencii najznámejších druhov steakov – flank steak, sviečkovica (filet), vysoká roštenka (rib eye)?

Filet alebo sviečková je najjemnejší, najkrehkejší a najobľúbenejší kus mäsa. Keď je kvalitný, rozplýva sa vám v ústach. Nie je pokrytý prakticky žiadnym tukom. Slováci z takého mäsa odpadávajú. Pre nás chlapov mäsožravcov je skôr nudný, lebo je to len jeden sval, a teda celý čas jeme to isté. V Brazílii, Uruguaji vám povedia, že filet nebudú jesť, lebo je to blato – potrebujú žuť a cítiť chuť hovädziny.

V Meat Meet môžeš ochutnať sviečkovú, ktorá sa rozplýva v ústach, ale aj tuhšie časti ako vysoká a nízka roštenka. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Vysoká roštenka alebo rib eye je označovaný ako kráľ steakov. Je to najchutnejší steak na svete, má aj ocenenia. Skladá sa zo štyroch svalov, v strede má tukové oko. Pre chlapov je zábavný, lebo má lahôdkový tuk. Je to skrátka mäso pre ľudí, ktorí už majú v tom steakovom svete niečo odžité.