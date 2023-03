Šéf vagnerovcov Prigožin chce kandidovať na prezidenta Ukrajiny. Oznámil to v „dramatickom“ videu

Jevgenij Prigožin, šéf ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti, ktorá bojuje v Ukrajine oznámil, že chce v roku 2024 kandidovať na úrad ukrajinského prezidenta.

Jeho oznam zverejnil v sobotu na svojom účte na Twitteri poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Správu priniesol aj portál amerického týždenníka Newsweek a ďalšie médiá.



Prigožin vo videu zverejnenom na Telegrame uviedol, že má „politické ambície“ a na budúci rok sa „rozhodol uchádzať o úrad prezidenta“. Oblečený v poľnej uniforme do kamery na neznámom mieste a za zvukov streľby urobí Prigožin na videu dramatickú pauzu a potom spresní, že chce kandidovať za „prezidenta Ukrajiny“.

Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024



This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO