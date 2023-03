Kristína Kocian o svojej ceste na Kilimandžáro: Prišla som o necht na nohe, krížili sa mi oči a chodila som ako opitá (Rozhovor)

Kristína Kocian je vášnivá turistka a športu sa venuje každý deň. Tentoraz sa rozhodla vyvetrať hlavu po ceste na najvyšší vrch Afriky Kilimandžáro a porozprávala nám o jej priebehu. V rozhovore sa dozvieš napríklad aj to, ako zvládla výškovú chorobu.

„Krátko pred vrcholom sa mi prejavila výšková choroba. Bola som dezorientovaná a chodila som ako opitá. Cesta dole ma stála necht na nohe a po príchode som si s chalanmi dala marhuľu. Inak tam bol prísny zákaz pitia, lebo by sme to nevyšli,“ spomína na svoju cestu na Kilimandžáro Kristína Kocian.

Kika je turistka telom i dušou. Do hôr chodí veľmi rada, je to pre ňu miesto, kde si vetrá hlavu a oddychuje. Keďže Tatry má už pochodené spredu aj zozadu, dostala chuť skúsiť niečo väčšie.

„Mojím celoživotným cieľom je vyliezť si všetkých sedem vrcholov na všetkých siedmich kontinentoch, pričom sa odporúča začať práve Kilimandžárom, ktoré je oproti ostatným relatívne jednoduchšie a schodnejšie,“ opisuje svoje rozhodnutie Kristína.

Za šesť dní sme vyšli na vrchol aj zišli naspäť dole. Môže sa však stať, že to skupina nezvládne a nevyjde. Peniaze im v takom prípade však nevrátia.

Kilimandžáro má výšku 5 895 m, absolvovala si pred výstupom nejakú špeciálnu prípravu?

Popravde, ani veľmi nie. Som veľmi aktívna a fyzicky, dovolím si tvrdiť, veľmi zdatná. Pohyb je pre mňa prirodzený, keďže cvičím denne, niekedy aj dvakrát. Psychická príprava je podľa mňa náročnejšia. Sú ľudia, ktorí zvažujú možnosť, že tam nevyjdú, ja som si však niečo takéto nepripustila. Verila som si a nemala som žiadne pochybnosti, že by to mohlo byť inak.

Kristína sa rozhodla vystúpiť na najvyšší vrch Afriky Kilimandžáro. Cesta jej spolu so skupinou trvala šesť dní. Zdroj: Refresher/Kristína Kocian

Čo je podľa teba dôležitejšie, pripraviť sa dobre fyzicky alebo psychicky?

Ťažko povedať. Ak niekto nie je až tak fyzicky zdatný, dobrá psychika nemusí stačiť. Šliape sa kilometre denne do kopca a postupne pribúdajú výškové metre. Ľudské telo v takých podmienkach reaguje úplne inak. Ak niekto nie je fit, môže mať veľmi veľký problém. Aj v našej skupine boli takí ľudia.

Ako dlho ste kráčali na vrchol?

Nám to trvalo šesť dní. Išli sme cestou, ktorá sa volá Rongai. Na vrchol vedú rôzne cesty, ktoré majú rôzne trvanie. Náš pôvodný plán mal trvať celý týždeň, čiže sedem dní, no stihli sme to rýchlejšie, lebo sme boli dobre aklimatizovaní a zdatní. Za šesť dní sme sa dostali na vrchol aj dole.

Aj u nás bolo zopár pomalších, ktorí sa oneskorili, no neskôr nás dobehli. Ak sa niekto niekde zastavil, zostali s nimi naši nosiči batohov, počkali, kým si pospí, a potom prišli. Môže sa však stať aj to, že skupina na vrchol nevyjde.

Koľko ťa výstup stál?