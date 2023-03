VIDEO: Na mieste tragickej autonehody v Trebišove ukradli nebohému mobil. Dohodli sa, že ho odnesú do záložne

OK

Z miesta tragickej nehody ukradli telefón, ktorý chceli odovzdať do záložne a zarobiť.

Muž a žena sa chceli obohatiť a využiť tragickú nehodu vo svoj prospech. Z miesta nehody totiž ukradli mobil, ktorý patril nebohému vodičovi. Polícia sa o krádeži dozvedela prostredníctvom videa, ktoré kolovalo na internete, informovali policajti na Facebooku.

Smrteľná autonehoda sa stala 13. 1. 2023. Pri čelnej zrážke osobného auta s kamiónom prišiel o život 57-ročný vodič.

Trebišovskí policajti na sociálnej sieti zachytili video z miesta zrážky. „Video vyhotovil 53-ročný muž z okresu Trebišov z miesta dopravnej nehody, ktorý vo videu komunikuje s 36-ročnou ženou,“ priblížili policajti.

Vyšetrovaním policajti zistili, že dvojica sa chcela obohatiť na nešťastí nebohého vodiča. Jemu totiž patril mobil pohodený na mieste nehody. Telefón z miesta ukradli s cieľom dať ho do záložne a zarobiť.

„Mobil našla na zemi žena, ktorá o tom povedala 53-ročnému mužovi. Dohodli sa, že ho dajú do záložne. Nasadli do auta a odišli smerom do Trebišova,“ opisujú ako situáciu vo svoj prospech dvojica.

Začalo ich hrýzť svedomie

Po pár minútach si zrejme uvedomili, čo urobili. Namiesto záložne telefón odovzdali na policajnom oddelení v Trebišove. Polícia upozorňuje, že z krádeže telefónu, navyše priamo z miesta tragickej nehody, mohli mať vážny problém.

Na oddelení policajti telefón zaistili a celú vec zadokumentovali. Poverený príslušník PZ muža a ženu obvinil z prečinu zatajenia veci.

