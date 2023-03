Veterinárka Zuzana sa odsťahovala do Anglicka: Kone tu chovajú v záhrade. Nie je to až taký raj, ako si Slováci myslia (Rozhovor)

Zuzana po štúdiu veteriny v susednom Česku odišla žiť do Anglicka.

„Majiteľka koňa držala, ja som ho išla pichnúť, ale zrazu sa prebudil a postavil na zadné a začal kopať na všetky strany. Ona krvácala z nosa, aj mňa kopol, ale stihla som sa uhnúť. Vtedy som mala strach o život,“ opisuje veterinárka Zuzana Beňadiková situáciu, keď bola v ohrození života.

Zuzana síce vyštudovala veterinu v susednom Česku a praxovala v Rajci, ale hneď, keď mala príležitosť, odsťahovala sa do Anglicka, kde sa dnes venuje ošetrovaniu koní. Slovákom však odkazuje, že Anglicko nie je takým rajom, ako si mnohí predstavujú.

„Na začiatku sa Angličania tvária, že sú kamoši, ale hlbšie vzťahy sa budujú ťažšie. Neplánujeme tu však zostať večne. Aj keď si ľudia myslia, že zahraničie je super, nie je to vždy tak,“ reaguje Zuzana aj na otázku platov.

Dnes pracuješ ako veterinárka v Anglicku, ale študovala si v Česku a pochádzaš zo Žiliny. Ako si sa do Anglicka dostala?

Študovala som veterinárnu medicínu, čo bežne trvá šesť rokov. Skončila som v roku 2020 až po šesť a pol roku štúdia, lebo som medzitým stážovala ako študentka veteriny v Austrálii, Rakúsku a mesiac v Maroku. V marci 2020 sa zrazu začala korona a ja som nemala veľa možností, tak som začala pracovať vo veterinárnej ambulancii v Rajci ako pomocný veterinár.

Hľadala som popritom spôsob, ako sa dostať do Anglicka. Bolo to ťažké, lebo boli zatvorené hranice a nedalo sa len tak odísť. Nakoniec sa mi prácu podarilo nájsť až cez Facebook.

Kto sa ti ozval cez Facebook?Svoju fotku a životopis som na Facebooku pridala do skupiny pre veterinárov, a tak sa mi ozvali traja ľudia z Anglicka. Dohodla som si s nimi pohovor, keďže v septembri 2020 sa otvorili hranice a ja som hneď odletela.

Na viaceré pozície ma zobrali, no vybrala som si prácu v regióne Staffordshire ako výjazdová veterinárka so zameraním na kone. Moja podmienka bola, že sa chcem venovať výlučne koňom.

Keď si to predstavíš, tak je to také, ako keby som bola sanitár. Mala som plne vybavené auto, mala som sono, röntgen, gastroskop, všetky lieky aj zubné náradie. Všetko vybavenie na to, čo človek môže robiť v teréne. Táto firma sa zameriava na kone.

Išla som na výjazd a ten kôň mal otvorenú zlomeninu nohy. To bolo veľmi vážne zranenie, vtedy bolo jasné, čo sa ide diať. Tam bola jediná možnosť: eutanázia.

Vedela si už počas školy, že chceš pracovať len s koňmi?



Jasné, pracovala som aj s malými zvieratami ako psy a mačky. Je ľahké sa k nim dostať, ale veterinárov, ktorí sa venujú výlučne koňom, je na Slovensku veľmi málo. U nás máme málo koní, a tak ani netreba toľko veterinárov, aby sa o nich starali.

Aké sú najväčšie špecifiká starostlivosti o kone v porovnaní so psami či s mačkami? Okrem toho, že sú násobne väčšie.

Najväčší rozdiel je v tom, že za koňom musím prísť ja, zatiaľ čo so psami a s mačkami ľudia chodia na kliniku. My sme ani kliniku nemali, mali sme len autá a výjazdové vybavenie. Za malými zvieratami dnes ani veterinári nechcú chodiť domov. Veľká časť mojej práce je šoférovanie, čo je často únavnejšie než liečenie a človek by to možno ani nepovedal.

Pes a mačka s ľuďmi oveľa viac komunikujú. Keď majú bolesť alebo ich niečo trápi, majiteľ na to oveľa rýchlejšie zareaguje. Kôň bolesť veľmi dobre maskuje. Kôň je korisť a pes je šelma. Pes väčšinou v kritickej situácii reaguje tak, že zaútočí, ale kôň utečie. Kone ukazujú bolesť, až keď je to už naozaj vážne. Aj vo voľnej prírode musia pred predátormi bolesť alebo chorobu maskovať.

Na Slovensku sa dodnes traduje, že ak si kôň zlomí nohu, je to koniec a musia ho utratiť. Je to len mýtus alebo sa kone so zlomeninou automaticky musia usmrtiť?