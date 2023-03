Slovenský reťazec zlacnil maslo o rekordných 41 %. Zaplatíš zaň menej ako 1,50 eura.

OK

Populárny obchodný reťazec Tesco od 8. marca prináša týždennú zľavu na maslo. So zákazníckou kartou Club card bude do 14. marca stáť iba 1,35 €. Zľavu na maslo prináša aj Lidl, v ktorom 250 gramov bude stáť 1,99 € a v Kauflande bude od 9. do 15. marca 500 gramov za 2,99 €.

Slováci sa môžu v nasledujúcom týždni tešiť na akciovú cenu slnečnicového oleja za 1,99 €/liter v Tescu. Vajcia kúpiš lacnejšie v Lidli, kde 20 kusov bude za 3,99 €.

XXL týždeň v Kauflande

Nemecký reťazec supermarketov od štvrtka taktiež zlacní viaceré základné potraviny. Rôzne druhy Panzani cestovín budú za 1 € a trojkilogramové balenie bude s Kaufland card za 1,99 €.

Reťazec ponúka aj veľkú zľavu na zemiaky a kilogramové balenie priniesol za 5,99 €. Výhodnejšie si môžeš kúpiť aj kuracie prsné rezne, a to za sumu 5,39 €/800 gramov.

Zdroj: Tesco leták

