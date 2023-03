Zabávač sa postaví proti Baronovi na FNC 4. Môžem zbiť nesympatického človeka a ešte mi aj zaplatia, smeje sa

Len v pondelok organizácia Fight Night Challenge oznámila atraktívny boxerský zápas na turnaji FNC 4 medzi Rytmusom a legendou česko-slovenskej MMA scény. Súperom rapera bude Petr „Monster“ Kníže. Trinásteho mája sa však v Trnave opäť pobije aj influencer Imrich Štefánik alias Baron. Do povedomia ľudí sa dostal najmä vďaka reality šou Farma.



Na FNC 3 podľahol Frayerovi Flexkingovi, raper ho knokautoval v druhom kole. Tentoraz sa proti nemu do ringu postaví zabávač a moderátor Adam Berger známy ako Bergino. Ten aktuálne pracuje ako tréner boxu v bratislavskom gyme Chaoss a TFC Bratislava. Na konte má viac ako 20 amatérskych zápasov v boxe.



Bergina slušne vyzval na FNC 3 raper Erik Tresor, pričom komik okamžite výzvu prijal a obaja si vyjadrili rešpekt. Podľa Bergera sa však Tresor zranil, a tak ich boxerský duel uvidíme pravdepodobne až na ďalšom turnaji organizácie.





Zbijem ho a ešte mi aj zaplatia

Berger preto neváhal prijať ponuku zápas s iným súperom, pokým sa Tresor nezotaví. „Naskytla sa mi šanca zbiť nesympatického človeka a ešte mať aj za to zaplatené. Bol by som blbec, keby som do toho nešiel. Navyše sa dobre z takého trotla robí sranda, úprimne sa na to teším,“ konštatoval Berger na margo Barona.





„Chcel by som spojiť príjemné s užitočným a pobiť sa. To, že si zo seba robím p**u v parochni, neznamená, že nemôžem niekoho seknúť v ringu. Viacerí ma poznajú ako komika, ale ešte pred content makingom som sa venoval dlhé roky boxu,“ dodal.





Svoj názor na tento súboj prezradil aj Baron. „Som rád, že sa môžem posúvať, a tento fight je toho dôkazom, aj keď to beriem ako hobby. Pred Bergim mám, samozrejme, rešpekt, je to skúsený boxer a ja nie som zápasník, no nebojím sa výziev, preto som do toho išiel.“





„Minulý zápas mi nevyšiel, pohltila ma atmosféra, tlak od ľudí, no teraz som vyzretejší v tomto športe. Preto verím, že tento duel bude mať inú energiu nielen pre ľudí, ale aj pre mňa. Teším sa aj na ten proces okolo zápasu, samozrejme, aj na doťahovačky, ktoré k tomuto športu patria,“ povedal Baron.





Imrich Baron Štefánik. Zdroj: Refresher/Jakub Ondejka

