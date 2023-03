Tréner Boris „Valihora“ Prekop: Veľa ľudí cvičí s ťažkými váhami na strojoch, ale nedokáže zdvihnúť vlastnú váhu (Rozhovor)

„Keď sa chce človek posunúť a verí si, že na to má, často si prepáči chyby aj zlú techniku. No skoro vždy je lepšie spraviť niekoľko poctivých opakovaní s menšou váhou, ale dobrou technikou ako naopak,“ hovorí tréner a bývalý kulturista Boris Prekop.

„Veľa ľudí cvičí s ťažkými váhami na strojoch, ale nevedia zdvihnúť svoju váhu alebo odcvičiť základné cvičenia. To vedie až k extrémom, keď niekto zdvihne 120 kíl pri sťahovaní hornej kladky, čo je v podstate náhrada zhybov, ale klasický zhyb nezvládne,“ vraví Boris „Valihora“ Prekop, tréner, poradca, priekopník fitnesu na Slovensku a bývalý kulturista.

Boris Prekop vyštudoval psychológiu a od roku 2007 píše články a natáča inštruktážne videá o cvičení a výžive. Založil známu stránku Fitmagazín, je autorom knihy Ako nabrať svaly a mnohých článkov v časopisoch Muscle and Fitness či Break.

V rozhovore pre Refresher upozorňuje, aké najčastejšie chyby robia ľudia pri cvičení, aký je rozdiel medzi budovaním sily a budovaním svalov, aké sú výhody cvičenia na strojoch s činkami a strojmi, ako urobiť zhyb, ale aj to, ktoré výživové doplnky by si si určite nemal kupovať.

Boris Prekop, známy pod prezývkou Valihora, patrí medzi najznámejších trénerov na Slovensku. Zdroj: Refresher/Palo Chochula

Akú najväčšiu chybu podľa teba robia ľudia, keď sa prvýkrát púšťajú do posilňovania?

Nenaštudujú si základy. Keď človek začína, nevie, ako by mal trénovať. Nechcem vysloviť ani vetu, že by mali osloviť trénera, lebo to znie, ako keby nik nemohol cvičiť bez trénera, ale mali by poznať základné súvislosti. Dnes je síce informačný prebytok, v ktorom je niekedy problém orientovať sa, ale vždy je lepšie, keď si človek pozrie jednoduchý návod, ako keď ide úplne naslepo a len odkukáva, čo robia druhí. A to býva dosť problém, keďže začiatočník si ešte nevie dať tieto informácie do kontextu a správne ich použiť.

Vravíš, že nie každý hneď potrebuje trénera. Je teda v poriadku začínať s cvičením sám?

Povedal som to, lebo nechcem, aby vznikla dogma, že na to, aby človek začal, potrebuje trénera, fitko, funkčné oblečenie alebo drahé zariadenie. To všetko, samozrejme, pomôže, ale niekedy stačí len niekde začať. Človek vždy spraví chyby a netreba sa ich báť – neviem si predstaviť, že by každého od začiatku viedol tréner a nerobil by žiadne chyby.

Chalani začiatočníci by najradšej cvičili každý deň, dlho, tvrdo a intenzívne. To však skôr či neskôr vedie k pretrénovaniu či slabým výsledkom, tvrdí Prekop. Zdroj: archív Borisa Prekopa

Ja vždy hovorím: Začni tam, kde si, s tým, čo máš, a rob, čo môžeš. Každý si musí nájsť svoju cestu sám a robiť to, čo ho baví, nemusí to byť vždy fitko. Mnoho ľudí má obavy a hovoria si, čo tam budú robiť, že nevedia cvičiť a všetci sa na nich budú pozerať. Keď chcú so sebou niečo robiť, môžu chodiť na prechádzky, na turistiku, behať alebo robiť úplne základné cviky, ktoré sa učíme už na základnej škole – kľuky, skracovačky, brušáky.

Aké chyby si na začiatku robil ty?