Voyo chystá desiatky noviniek. Tešiť sa môžeš na prvý fantasy seriál, detektívku či komédiu o sexuálnom dozrievaní tínedžerov

Ak máš Voyo, už čoskoro si budeš môcť vychutnať vôbec prvú pôvodnú fantasy sériu, pokračovania viacerých úspešných minisérií originálnych seriálov, ale aj ďalšie stand-up comedy špeciály.

Voyo, lokálny konkurent veľkých streamingových služieb ako je Netflix, HBO Max či Disney+, pracuje na tom, aby ti priniesol čo najviac originálnych a hlavne lokálnych produkcií už v tomto či budúcom roku. Medzi exkluzívne tituly najznámejšej streamingovej služby na Slovensku už teraz patria príbehy inšpirované skutočnými osobnosťami, udalosťami alebo kriminálnymi prípadmi. Skupinu úspešných seriálov z tejto oblasti, ktoré vznikajú pod značkou Voyo Originál, tvoria tituly ako Prípad Roubal, Guru, Dievča menom Jitřní záře, Iveta alebo Kráľ Šumavy: Fantóm temného kraja. Už onedlho k nim pribudnú ďalšie novinky.

Domáci gigant, ktorého si predpláca až pol milióna používateľov, nezaháľa a tvrdí, že už tento a budúci rok sa môžeš tešiť na viac než desiatku originálnych titulov, ktoré vznikajú exkluzívne pre predplatiteľov Voyo. Podľa Silvie Majeskej, programovej riaditeľky skupiny Markíza a českej skupiny Nova v nových tituloch uvidíš známe tváre, ako sú Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková a ďalšie herecké talenty.

Nasledujúci výber je len malá ochutnávka toho, čo ťa čaká najbližšie mesiace na Voyo.

Voyo Originál | Sex o’clock

Komediálny seriál o sexuálnom dozrievaní tínedžerov

Sex o'clock je novinka, ktorá rozšíri skupinu Voyo Originálov už 10. marca 2023. Komediálna séria predstavuje obyčajnú rodinu, ktorá sa po prekvapivom odhalení musí naučiť fungovať bez ohľadu na to, čo si kto myslí alebo hovorí. Príbeh sa točí okolo dospievajúceho Adama – študenta strednej školy, ktorý sa až doteraz zaoberal predovšetkým svojou tanečnou kariérou a mučivou otázkou, kedy už konečne príde o panictvo. Zvraty v živote jeho rodiny však výrazne ovplyvnia jeho dospievanie. Tešiť sa môžeš na skvelé herecké výkony a komické situácie v podaní Jana Révaia, Maximiliána Koceka, Petry Bučkovej, ale aj obľúbených slovenských hercov ako Lucia Siposová, Zuzana Kanócz, Csongor Kassai či na mladú slovenskú herečku Karolin Omastová.

Voyo Originál | Vedma

Prvá pôvodná novinka žánru fantasy

Vôbec prvou pôvodnou novinkou žánru fantasy sa stane Voyo Orginál s názvom Vedma. Príbeh série je dejovo zasadený do súčasnosti, no oživí legendy starej Prahy a rôzne teórie o skrytom fungovaní našej reality, kde proti sebe stoja dve strany: sily svetla a temnoty. V mysterióznej sérii sa predstavia aj známe slovenské herečky Antónia Lišková, Gabriela Marcinková či Vica Kerekes. V seriáli uvidíš aj herecké legendy ako Dagmar Havlová alebo Jaroslav Dušek a najvýraznejšie talenty mladej českej hereckej generácie, ktorú reprezentujú Josef Trojan a Annet Charitonová, ktorá je aj úspešnou speváčkou vystupujúcou pod umeleckým menom Annet X.

Voyo Originál | Iveta II.

Iveta Bartošová v zlomovom období deväťdesiatych rokov

Po raketovom štarte sa Iveta (Anna Fialová) dostáva na vrchol svojej kariéry. Jej sólové albumy sa predávajú po tisícoch, vyhráva ankety popularity, dostáva veľké roly vo filmoch a má muža, ktorého všetci obdivujú. Avšak stále jej chýba to, po čom túži zo všetkého najviac: bezpodmienečná láska, dieťa a rodina... Ivetinu zlatú éru strieda kariérny prepad a dramatické osobné problémy, sprevádzané prvou bulvárnou aférou v Českej republike. Nasleduje materská pauza a veľký comeback vďaka muzikálom. Za druhou sériou úspešnej minisérie opäť stojí tím spoločnosti BARLETTA, na čele s režisérom Michalom Samirom.

Voyo Originál | Do neba a do pekla: Spartak Trnava

Nahliadni do fungovania jedného z najúspešnejších slovenských klubov

Príbeh víťazstiev, bezhraničnej oddanosti aj ťažkých zranení. Dokumentárna séria ťa zavedie za oponu legendárneho futbalového klubu a počas kľúčovej sezóny budeš sledovať všetky zlomové momenty, s exkluzívnym prístupom do backstage-u. Trápenie a lesk futbalového života, financovanie a pozadie fungovania klubu, transferov hráčov, aj náročný režim, v ktorom musia športovci každodenne žiť. Na pokračovanie prvého slovenského Voyo Originálu, ďalšími štyrmi časťami, sa môžeš tešiť po skončení fortunaligovej sezóny.

Voyo Originál | Extraktori

Šesťdielny špionážny triler z prostredia civilnej rozviedky

Čerstvo vytvorený tím spravodajskej služby má za úlohu pomáhať ľuďom, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi. Keď sa nejaký občan dostane do ohrozenia mimo hraníc svojej krajiny, extraktori mu poskytnú pomoc, alebo ho môžu rovno extrahovať z daného miesta. Voyo Originál nabitý akciou a adrenalínom sa dostane do ponuky platformy ešte v roku 2023. Medzi známymi menami, ktoré sa v sérii objavia, sú napríklad Pavla Gajdošíková, Jan Révai, Jakub Štáfek, či slovenské herecké eso Ján Koleník.

Voyo Originál | Matematika zločinu

Séria o boji za spravodlivosť

Matematika zločinu je príbeh Tomáša Tomana a jeho boja za spravodlivosť. Toman je presvedčený, že smrť mladíka v pražskom klube, za ktorú bol odsúdený na dvanásť-a-pol roka väzenia, nespôsobil. Za rozsudok pritom podľa hlavného hrdinu môže chybný posudok biomechanika. Po úteku do zahraničia, bol vydaný späť do Česka a s pomocou novinárky Magdaleny Sodomkovej sa snaží zmeniť svoj mediálny obraz bitkára a beštiálneho vraha. Podarí sa jej zistiť, čo sa v osudnú noc v pražskom klube skutočne stalo? Dosiahne Toman obnovu procesu a dočká sa spravodlivosti? To všetko ti odhalí nový exkluzívny titul v réžii Petra Bebjaka s hereckým obsadením v zložení: Lucie Štěpánková, Jan Nedbal, Jiří Bartoška, Tomáš Maštalír a ďalší.

A to ešte ani zďaleka nie je všetko, v rôznych fázach prípravy sú desiatky ďalších prémiových titulov, ktoré si budeš môcť exkluzívne vychutnať postupom času. Medzi titulmi je napríklad šesťdielna miniséria Miluji tě navždy, táta (pracovný názov) od tvorcov úspešného Voyo Originálu Iveta. Prinesie príbeh dojemnej cesty za spravodlivosťou osudom skúšaného Jaroslava Bergera pre svojho mŕtveho syna Dominika.

Poctou nedávno zosnulej legende československej kriminalistiky, Jiřímu Markovičovi, budú minisérie mapujúce jeho najslávnejšie prípady. Miniséria Hojer, ktorá spracováva prípad sadistického vraha Ladislava Hojera. Druhá miniséria s pracovným názvom Straka je o dolapení tzv. spartakiádneho vraha Jiřího Straku.

Svojej druhej a tretej série sa dočká aj Kráľ Šumavy: Fantóm temného kraja. Nové série budú mapovať osud legendárneho Jozefa Hasila, od jeho uväznenia v komunistickom lágri, až po spoluprácu so západnou rozviedkou.

V prostredí horúceho Jadranu sa pripravujú hneď dve novinky. V prvej z nich – Dobro došli bude český herec Jakub Štáfek spolu so slovenskou herečkou Alžbetou Ferencovou objasňovať zločiny slovenských a českých turistov. Bóra zasa prinesie komediálnu detektívku o skupinke Slovákov a Čechov zúčastňujúcich sa kurzu s názvom „Stretnutie so smrťou“ na jednom z jadranských ostrovov.

Pestrú žánrovú ponuku hranej tvorby, zábavných formátov, či reality šou, plánuje Voyo rozšíriť o ďalšie dokumentárne série. Druhým dokumentárnym titulom, po Voyo Origináli Do neba a do pekla: Spartak Trnava, bude seriál s pracovným názvom Lebo medveď. Projekt v réžii oceňovaného slovenského dokumentaristu Mira Rema prinesie emotívne príbehy plné napätia, ale mnohokrát aj absurdného humoru, za ktorými stojí medveď hnedý, ktorý názorovo rozdeľuje slovenskú spoločnosť. Kto je viac - človek alebo medveď?

Na svoje si prídeš aj ak si fanúšik stand-up comedy šou. Po úspešnom štarte Voyo Špeciálu s názvom Simona: Donaha! plánuje Voyo pokračovať v tejto línii aj s ďalšími úspešnými komikmi. To všetko doplnia ďalšie Voyo Filmy, o ktorých ťa budeme informovať neskôr. Rozhodne sa máš na čo tešiť a už teraz je jasné, že Voyo sa ti oplatí mať predplatené aj počas tohto roka!