Outfity zo slovenských a z českých ulíc: outfit v hodnote nového auta aj fresh móda z reťazcov

Nikto nemôže pochybovať o tom, že Slovenky a Češky patria medzi najkrajšie ženy na svete. V posledných rokoch však výrazne pokročili, aj čo sa týka módneho vkusu, a inšpiráciu vďaka tomu nemusíš hľadať výhradne na zahraničných profiloch.

Presvedč sa o tom na vlastné oči prostredníctvom výberu najzaujímavejších outfitov z domáceho prostredia za uplynulý mesiac.

Nižšie nájdeš množstvo kvalitnej a sviežej inšpirácie do nasledujúcich týždňov, ktoré veríme, budú v znamení jari. Získa si tvoje srdce Andy Csinger v nadčasovom outfite zladenom tón v tóne, Karolína Chomisteková v elegantných modeloch z dielní Saint Laurent alebo Vanda Jandová v extravagantných úpletových šatách Fendi?

Andy Csinger – @andicsinger

Zdroj: Instagram/@andicsinger

Outfit, z ktorého dýcha jar. Andy Csinger patrí medzi naše obľúbené módne influencerky a pri pohľade na túto sofistikovanú nadčasovú kombináciu nie je ťažké uhádnuť prečo. Baví nás všetko, od predĺženého saka vo svetlom farebnom vyhotovení cez asymetrický sveter s vrúbkovanou textúrou a voľné nohavice až po bežecké tenisky New Balance. Jednotlivé vrstvy, ktoré sú farebne zladené tón v tóne, spolu hrajú na jednotku s hviezdičkou.

Presne takto si predstavujeme modernú eleganciu, s ktorou zaboduješ v mestskom prostredí aj v kancelárii.

Maria Dušička – @maria.dusicka

Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Pri sofistikovaných outfitoch chvíľu zostaneme, a to aj vďaka inšpiratívnej kombinácii, ktorú predviedla Maria Dušička. Influencerka a zároveň mama na plný úväzok zostala verná svojmu štýlu aj pri tvorbe vlastnej kolekcie oblečenia v spolupráci so značkou Miryam a výsledkom sú nadčasové kúsky, ako napríklad skrátený béžový sveter, ktorý je možné nosiť z oboch strán, či zvonové nohavice s vysokým pásom v sivom farebnom vyhotovení.

Jednoduchý, originálny a veľmi ženský outfit. Ak sa ním budeš inšpirovať, neurobíš krok vedľa.

Barbora Franeková – @barborafranekova

Zdroj: Instagram/@barborafranekova

Ak preferuješ minimalistické a nadčasové kombinácie, určite oceníš aj outfit v podaní riaditeľky magazínu TopFashion. Barbora Franeková si tentoraz získala naše srdcia vďaka jarnému outfitu, keď zladila béžové sako z dielní slovenského módneho domu NEHERA s voľnými svetlomodrými rifľami od značky Weekday, oválnou kabelkou Gino Rossi a baretkou od Miu Miu za približne 400 eur.

Karolína Chomisteková – @karolinachomistek

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Karolína Chomisteková je pravidelnou súčasťou výberov s najlepšími outfitmi, avšak tentoraz v úplne inom štýle, než na aký sme zvyknutí. Jedna z najatraktívnejších Sloveniek v šoubiznise vyšla do ulíc zahalená do elegantných modelov z dielní módneho domu Saint Laurent, ktoré doplnila o súpravu šperkov od značky Tiffany & Co. a sofistikované slnečné okuliare s čiernymi sklami. Cena outfitu sa pohybuje v tisícoch eur.

Krása tohto minimalistického outfitu v sivých tónoch spočíva v detailoch, ako sú napríklad štruktúry jednotlivých látok, kvalitné gombíky, precízne ručné prešívanie či dokonalosť strihov.

Tina Eliášová – @eltincita

Zdroj: Instagram/@eltincita

Z odlišnej kategórie je outfit v podaní dizajnérky a marketérky Tiny Eliášovej, ktorá predviedla dokonalú mestskú kombináciu s bielymi teniskami. Skvelo vyzerajú čierne nohavice vo voľnom strihu, nadrozmerná bunda aj farebný šál, pričom ako zaujímavý kontrast pôsobí aj prešívaná kabelka.

Vanda Jandová – @vandajanda

Zdroj: Instagram/@vandajanda

Zdroj: Instagram/@vandajanda

Slovenská návrhárka a módna diva na plný úväzok Vanda Jandová zobrala útokom obchod Fendi na Parížskej ulici, aby ukázala najzaujímavejšie modely z kolekcie jar/leto 2023. Výsledkom je séria outfitov ako vystrihnutá z magazínu Vogue, spomedzi ktorých sme vybrali túto dvojicu.

Zatiaľ čo prvá kombinácia dlhých úpletových šiat s otvorom pod prsami vo svetlozelenom farebnom vyhotovení s extravagantnou gumovou obuvou na platforme patrí do plážových klubov, druhý outfit by sa nestratil ani v opere. Oba sú skvelé a originálne. Záleží len na tom, aký štýl preferuješ, respektíve aké sú tvoje plány v najbližších mesiacoch.

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Úspešná česká návrhárka Ivana Mentlová má jedinečný módny štýl, ktorý možno nie je po chuti každému, ale nám je sympatický.

V tomto prípade vidíme elegantnú kombináciu s dominantným dlhým kabátom v čiernej farbe a so zvonovými nohavicami s vysokým pásom a monogramom ikonického módneho domu Chanel. Z rovnakých dielní sú aj topánky na vysokých podpätkoch so zdobením a logom a kabelka je Hermès. Cena celého outfitu je na úrovni nového auta.

Alexandra Sedláčková – @alexsedlackova

Zdroj: Instagram/@alexsedlackova

Vo výbere pokračujeme týmto originálnym outfitom, ktorý influencerka Alexandra Sedláčková vyskladala z modelov z novej štúdiovej kolekcie od značky H&M. Maxi dlhé rifľové šaty s hlbokým výstrihom a vintage efektom skombinovala s klasickým čiernym sakom a výsledná kombinácia je skvelá.

Sladkou bodkou na celom looku, ktorý vychádza z estetiky Y2K, sú výrazné náušnice a v neposlednom rade vizáž vrátane účesu.

Alexandra Fráňová – @alexfranova

Zdroj: Instagram/@alexfranova

Slovami chvály nemôžeme šetriť ani v prípade tohto štýlového párty outfitu v podaní Alexandry Fráňovej. Česká influencerka so záľubou v škandinávskej móde s ľahkosťou zladila elegantný čierny kostým s kontrastnými ružovými sandálmi na vysokých podpätkoch a kabelkou v rovnakom farebnom vyhotovení, ktorá je inšpirovaná ikonickými modelmi módneho domu Bottega Veneta. Všetky kúsky sú značky Reserved.

Bé Hà Nguyen – @beha_nguyen

Zdroj: Instagram/@beha_nguyen

Preppy štýl a trend školských uniforiem v uliciach je síce na miernom ústupe, ale česká influencerka Bé Hà Nguyen ti ukáže, ako originálne môže vyzerať.

Ako vrchný diel zvolila skrátene sako so širokými rukávmi od značky WRSTBHVR za približne 130 eur. Od rovnakého výrobcu sú aj elegantné šortky s vysokým pásom, zatiaľ čo kožené mokasíny sú od značky Next a ich cena je 50 eur. Celý outfit pôsobí veľmi sviežo a štýlovo, pričom je jednoduchý.

Zuzana Nováková Stráska – @zuzanastraska

Zdroj: Instagram/@zuzanastraska

Na dobrý outfit nepotrebuješ množstvo výrazných kúskov, o čom ťa presvedčí aj Zuzana Nováková Stráská. Jedna z najštýlovejších Češiek na Instagrame si v tomto prípade obliekla jednoduché modely, ako napríklad svetlomodré rifle s rozstrapkanými koncami v rovnom strihu od značky NA-KD, základné biele tričko Loewe a topánky s ikonickým trojuholníkovým logom módneho domu Prada, ktorých cena je približne 800 eur. Nenápadné hodinky sú od značky Omega.

Nikola Soukup Braxatorisová – @brixinka

Zdroj: Instagram/@brixinka

Februárový výber najzaujímavejších outfitov zo slovenských a z českých ulíc uzatvárame veľmi podarenou kombináciou s kabátom, ktorú influencerka Nikola Soukup Braxatorisová vytiahla do horského prostredia. Páči sa nám spomínaný kabát, rifle v rovnom strihu, vzorovaný šál od značky Acne Studios, opasok s výraznou prackou CELINE, ale topánky UGG® by sme vymenili za iný typ „papučiek“. Čo hovoríš na uggy ty?

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Majú slovenské a české módne influencerky dobrý módny vkus? Áno. Nie, inšpiráciu vždy hľadám v zahraničí. Hlasovať Áno. 67% Nie, inšpiráciu vždy hľadám v zahraničí. 33%

