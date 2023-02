Moderátor šou Ruža pre nevestu: Nič nebude hrané. Emócie a všetko, čo sa udeje medzi účinkujúcimi, je skutočné

Pred 17 rokmi reality šou Nevesta pre milionára ovládla televízne obrazovky. Moderátorom česko-slovenskej verzie svetového formátu šou The Bachelor bol vtedy Vilo Rozboril. Už túto jar môžeš reality šou sledovať opäť pod názvom Ruža pre nevestu. Súčasná verzia sa natáčala v exotickom Turecku. V predchádzajúcom článku sme ti predstavili ženícha Tomáša Tarra, ktorý bude hľadať svoju spriaznenú dušu. S novou sériou a mladým ženíchom prichádza aj mladý moderátor.

Úlohu moderátora novej reality šou prevzal Krištof Králik. Práca pred objektívom mu nie je cudzia, pretože už niekoľko rokov sa venuje modelingu a foteniu. Krištofa si môžeš pamätať aj ako Karola zo seriálu Pán profesor alebo moderátora magazínu Voyo News.

Natáčanie z pohľadu moderátora

Z predošlej verzie šou si Krištof rovnako ako väčšina z nás pamätá najmä kultovú vetu Přijmeš moji růži? Účinkovanie v Ruži pre nevestu je pre neho výzvou, pretože s moderovaním obdobnej šou nemal doposiaľ skúsenosti. Svoje pocity z natáčania prvej epizódy si vybavuje ťažko. „Nepamätám si ich. Mal som stres ako nikdy,“ priznáva Krištof. Táto skúsenosť ho veľa naučila a utvrdila v tom, že sa moderovaniu chce venovať aj naďalej.

Úlohu moderátora novej reality šou prevzal Krištof Králik. Natáčanie prebehlo v Turecku. Zdroj: REFRESHER

Možno ťa ako diváka bude zaujímať, či sú emócie účinkujúcich hrané. „Nič nie je hrané. Emócie a všetko, čo sa medzi Tomášom a dievčatami deje, je prirodzené.“ V reality šou Ruža pre nevestu bude 18 žien súperiť o Tomášovu priazeň. Krištof si počas natáčania všimol, že medzi niektorými dievčatami a ženíchom to okamžite iskrilo. „Áno, objavia sa všetky druhy emócií. Diváci sa majú na čo tešiť,“ dodáva moderátor.

Krištof je síce šťastne zadaný, no ak by bol single, možno by si úlohu ženícha s Tomášom aj vymenil. „Keby som si mal vybrať jeden formát, tak by to bola určite Ruža pre nevestu. Len kvôli tomu, aký pompézny a romantický je,“ vysvetľuje.

Pred natáčaním strávil moderátor s Tomášom čas aj mimo kamier. Boli spolu v Turecku, neskôr ho prišiel navštíviť aj do Bangkoku. „Prvýkrát sme sa stretli na večeri počas prípravy projektu. Mal som z neho naozaj dobrý dojem a myslím, že sme si hneď sadli. Tomáš je človek, ktorý si ide odhodlane za svojím cieľom. Dokonca sme zistili, že sme sa stretli už predtým – kedysi dávno sme robili spolu prehliadku,“ spomína.

Tomáš žije v Bangkoku už 5 rokov. Venuje sa modelingu a tvorbe videí na sociálnych sieťach. Krištof však nečakal, že sa rodák zo Štúrova v Thajsku preslávil až do takej miery: „Keď sme boli v Bangkoku, prekvapilo ma, že Tomáš je naozaj lokálna celebrita. Ľudia ho tam milujú.“

Pripomíname ti, že Ruža pre nevestu sa objaví na televíznych obrazovkách už 3. marca. Na bližšie informácie si však musíme chvíľku počkať.

