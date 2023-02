Poznáme streetwearové aj teniskové trendy z Milána a Paríža. Novinky nám priblížil brand manažér obchodu Footshop

Obsah vznikol v spolupráci so spoločnosťami Footshop . Článok bol vytvorený redaktorom, ale ide o špecifickú formu partnerstva .

Móda je nestála ako počasie a to, čo bolo in pred niekoľkými týždňami, v súčasnosti nemusí byť vôbec zaujímavé, čo platí aj naopak. Zachytiť všetky trendy je nadľudskou úlohou, ale v spolupráci s obchodom Footshop sme spísali streetwearové novinky z milánskych a parížskych ulíc, ktoré sme postrehli počas týždňov módy.

Priprav sa na nálož outdoorových produktov, prepájanie technických materiálov a moderných strihov, denim v rôznych podobách, skateboardové a bežecké tenisky aj estetiku zo začiatku milénia.

Komentár doplnil Radim Stezka, ktorý má bohaté znalosti zo sveta pouličnej módy, kultúry aj tenisiek a je brand manažérom Footshopu.

V deň publikovania článku bola v online obchode Footshop akcia do výšky 35 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou.

Outdoorová móda ako pevná súčasť streetwearu

„Pandémia koronavírusu a lockdown mali za následok to, že sa do streetwearu veľmi výrazne dostal vplyv outdoorovej módy a bežeckého oblečenia, respektíve tenisiek. Ľudia začali viac ako kedykoľvek predtým tráviť čas v prírode, v horách, ale aj vonkajšími aktivitami vrátane behu, vďaka čomu si funkčné aspekty oblečenia adoptovali do bežných outfitov. Do streetwearu prenikli flísové mikiny a bundy, softshell aj odolné materiály ako Cordura® alebo Gore-Tex®,“ priblížil trend Radim Stezka.

The North Face Extreme Pile Pullover – 147,95 €

Vojenská kamufláž patrí k outdoorovému oblečeniu, čo dizajnéri The North Face využili do návrhu tohto flísového svetra s viacerými vreckami.

The North Face Denali Anorak – 169,95 €

Ružová vyzerá skvelo aj na mužoch, čoho dôkazom je tento flísový anorak od značky The North Face, ktorý je dostupný aj vo verzii s klasickým zapínaním na zips v zelenom farebnom vyhotovení za rovnakú cenu.

Nike ACG Summit Cargo Pants – 199,95 €

Odolné technické nohavice s množstvom vreciek, z ktorých počas leta urobíš šortky za niekoľko sekúnd. Ide o jeden z najpopulárnejších modelov z dielní Nike ACG, ktorý bude tvojím verným spoločníkom v uliciach aj v prírode.

Nike Sportswear Storm-FIT Gore-Tex® Anorak – 264,95 €

Spoločnosť Nike Sportswear má vo svojom portfóliu široké spektrum kvalitných búnd vrátane tohto čierneho anoraku s vrstvou odolného materiálu Gore-Tex®.

Y-3 Classic Dorico Nylon Car Coat – 500 €

Spojenie haute couture so streetwearom v podobe klasického kabáta z technických tkanín vrátane nylonu spod rúk japonského návrhára Yohjiho Yamamota.

Nike ACG Storm-FIT ADV Gore-Tex® Jacket – 559,95 €

Bunda pre skutočných outdoorových nadšencov. Technicky dokonalý kúsok v hnedom farebnom vyhotovení je zahalený do vrstvy s technológiou Gore-Tex®, vďaka čomu zvládneš všetky poveternostné podmienky.

Denim na množstvo spôsobov

Denimové kúsky sú nesmrteľné a v prípade, že sleduješ módne dianie nejaký ten piatok, určite v šatníku ukrývaš niekoľko kvalitných nohavíc alebo búnd v nadčasovom dizajne.

Úplne stačí, ak ich v nasledujúcich mesiacoch vylepšíš o rôzne nažehlovacie záplaty, ktoré nájdeš v každej galantérii, alebo v sebe objavíš umeleckú dušu a skúsiš premeniť denim na maliarske plátno. Okrem grafických úprav je v kurze taktiež „distressed“ štýl, aký nám predstavila napríklad značka Who Decides War, ktorý milujeme.

Levi's® High-Rise Reconstructed Denim Skirt – 72,95 €

Krátka svetlomodrá denimová sukňa je nadčasová klasika, ktorá by nemala chýbať v šatníku žiadnej ženy. Tento model od Levi's® je perfektným príkladom za rozumnú cenu.

Calvin Klein Jeans Extrem Crop 90's Denim Jacket – 99,95 €

Za nadčasovú klasiku považujeme aj rifľovú bundu, pričom pre ženy sme vybrali skrátenú verziu vo vintage sivom farebnom vyhotovení od legendárnej značky Calvin Klein Jeans.

Carhartt WIP Brandon Denim Pants – 109,95 €

Kvalitné rifle sú základom dobrého outfitu a vďaka Carhartt WIP môžeš vlastniť tento jednoduchý, ale atraktívny model v rovnom strihu, ktorý vyzerá dobre so všetkým vrátane tenisiek alebo zimných topánok.

Carhartt WIP Landon Denim Pants – 109,95 €

Čím širšie, tým lepšie – v prípade denimu to v posledných sezónach platí do bodky presne, a ak máš rád svetlomodrý odtieň, tieto rifle s logom Carhartt WIP sú skvelou voľbou.

PLEASURES „Orgy“ Denim Coach Jacket – 174,95 €

Ako sme napísali v úvode, denim má množstvo podôb, čoho sa chytili dizajnéri značky PLEASURES a vytvorili túto bundu s explicitným motívom v čierno-bielom vyhotovení.

Han Kjobenhavn Relaxed Denim Jacket – 270 €

Klasickú denimovú bundu sme vybrali aj pre mužov, a to od dánskej značky Han Kjobenhavn. Tento prémiový model stojí 270 eur, ale získaš exkluzívny kúsok, ktorý ti vydrží celý život.

Skateboardové tenisky

Pre módu v prvej dekáde tohto tisícročia boli charakteristické rifle s nízkym sedom, široké nohavice, bejzbalové dresy, šiltovky s rovným šiltom a v neposlednom rade klasické skateboardové tenisky od značiek ako Adio, Etnies či Osiris, ktoré hlásia návrat na scénu.

Renesanciu skateboardových tenisiek pozorujeme aj vo svete high fashion, keď módne domy v posledných sezónach predstavujú obuv v tomto štýle. V nasledujúcom období očakávame obrovský nárast záujmu a pozornosti o samotný skateboarding, čo sa odrazí aj v záujme o produkty. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš desiatky modelov Vans Vault.

Vans Vault OG Classic Slip-On LX – 94,95 €

Classic Slip-On je naša obľúbená silueta tenisiek od značky Vans, ktorú vlastníme vo viacerých farebných aj materiálových úpravách. Čo hovoríš na túto denimovú verziu, ktorá skvelo nadväzuje na spomínaný trend?

Vans Vault OG Old Skool LX – 97,95 €

Legendárny čierno-biely šachovnicový vzor v kombinácii so semišovými panelmi a gumovou podrážkou s vafľovým vzorom. Doplň svoju zbierku tenisiek o tento model Vans Vault OG Old Skool v luxusnej úprave.

Vans Vault OG Style 36 LX – 99,95 €

Jednoduchá silueta doplnená o odolný zvršok zo semišu v atraktívnom a originálnom svetlozelenom vyhotovení. To sú Vans Vault OG Style 36 LX v plnej kráse.

Vans Vault Sk8-Mid LX – 99,95 €

Modelový rad Vans Vault Sk8-Hi už určite dobre poznáš, ale čo tak vyskúšať strednú verziu v ikonickom čierno-bielom farebnom vyhotovení?

Bežecké tenisky

„Do sveta tenisiek sa viac dostali pôvodne bežecké značky Asics, Hoka One One®, Salomon s ich prémiovým radom Advanced, On Running a ďalšími. Z tradičných značiek za posledný rok najviac vyskočili siluety New Balance a tento rok očakávame ešte väčší nárast. Hlavným trendom je pohodlie a originálny dizajn, ktorý vychádza z retro bežeckých modelov,“ predikuje Radim Stezka a dodáva: „Uvedené trendy sú priamoúmerné našim reálnym predajom. Všetky uvedené značky patria medzi najrýchlejšie rastúce predávané značky v našej ponuke v kvartálnom porovnaní.“

Ikonický model od japonskej značky Asics milujú škandinávske blogerky aj naša redakcia. Siahneš po tomto variante so striebornými odleskmi a zeleným logom z oboch strán?

Pomerne extravagantný variant tenisiek Asics Gel-Nimbus 9 so svetloružovými farebnými tónmi v kombinácii so sivou. Voči tomuto vyhotoveniu nemáme výhrady, skôr naopak, vieme si ho predstaviť v mestských outfitoch so širokými nohavicami a športovou mikinou/bundou.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R – 177,95 €

Minimalistická biela verzia tenisiek New Balance 2002R je ako stvorená na jarné, respektíve letné obdobie, ktoré už všetci túžobne očakávame.

New Balance 990v6 – 244,95 €

Exkluzívny pár v čiernom vyhotovení, ktorý skvelo doplní každú zbierku. Takto by sme charakterizovali tenisky New Balance 990v6 so semišovými panelmi a s priedušným látkovým telom.

Estetika zo začiatku milénia

Ako sme uviedli už pri skateboardových teniskách, módna estetika zo začiatku milénia je späť, čo pozorujeme nielen vo svetových metropolách, ale aj doma.

Módny štýl s prívlastkom Y2K je stále v kurze, čo znamená, že aj v roku 2023 môžeš zo šatníka vytiahnuť outfity, ktoré si nosil v puberte. Inšpiráciu nájdeš vo videoklipoch Britney Spears, TLC či NSYNC.

Nemusíš s tým súhlasiť, ale trend sa tu udomácnil, čo návrhári využívajú naplno. Na prehliadkových mólach v Londýne, Miláne aj Paríži sme videli školské minisukne, kárované košele, športové šortky, nohavice s nízkym sedom, krátke vrchné diely či výrazné doplnky v podobe farebných klobúkov a oblých slnečných okuliarov.

Návod, ako sa obliecť podľa štýlu Y2K, nájdeš v článku.

Nike Sportswear Phoenix Fleece Pants W – 64,95 €

Zvonové teplákové nohavice neodmysliteľne patria k móde zo začiatku milénia. V ponuke značky Nike Sportswear sme našli tento atraktívny svetlohnedý variant s veľmi krátkym rozparkom.

Nike Sportswear Phoenix Fleece Sweatshirt W – 77,95 €

Do ulíc svetových metropol môžeš vybehnúť aj v tomto flísovom svetri s 3/4 zapínaním na zips od značky Nike Sportswear.

Nike Sportswear Solo Swoosh Sweatshirt – 94,95 €

Klasická mikina bez kapucne patrila medzi obľúbené streetwearové kúsky a krok vedľa týmto pohodlným štýlom neurobíš ani v roku 2023.

Nike Sportswear Tracksuit x Off-White™ – 384,95 €

Spolupráca medzi značkami Nike Sportswear a Off-White™ priniesla aj túto športovú súpravu, ktorá je ako vystrihnutá z rapových videoklipov z prvých rokov v tomto tisícročí.

Exkluzívna dostupnosť

„Zaujímavý trend sledujeme v prostredí prémiového streetwearu, keď značkám opätovne viac záleží na kamenných obchodoch. Napríklad vedenie Stussy má od začiatku nového roku podmienku, že ich produkty môžeme predávať len v kamenných obchodoch a nemôžu byť dostupné online. Podporuje to exkluzivitu a väčší záujem u cieľového zákazníka, ktorý chce len niečo výnimočné, čo nemôže vlastniť každý,“ povedal Radim Stezka a na záver prezradil plány obchodu Footshop: „Aj v tomto roku budeme rozširovať naše portfólio prémiových značiek, a to o výrobcov, ktorých budeme mať v ponuke ako jediní v Českej republike. Zatiaľ môžeme spomenúť label AMBUSH.“

MISBHV Sport Active Classic Top – 99,95 €

Športový vrchný diel v krátkom strihu využiješ v priebehu letných mesiacov na sto percent. Tento svetlozelený top od MISBHV môže byť tvoj za približne 65 eur vďaka zľave vo výške 35 percent.

Zdroj: Footshop

McQ Mended Rollneck – 319,95 €

Skvelo vyzerá aj tento žltý skrátený rolák z úpletu s kontrastným prešívaním od značky McQ.

Raf Simons Oversized Graphic T-Shirt – 364,95 €

Jedna z posledných šancí, ako môžeš získať produkty spod rúk Rafa Simonsa za pôvodnú cenu. Belgický módny návrhár ukončil vlastnú značku, pričom v poslednej kolekcii bolo viacero atraktívnych modelov vrátane tohto trička s grafickým motívom.

Heron Preston Graphic T-Shirt – 399,95 €

Naše srdcia si získali aj tričká s výraznými grafickými potlačami od amerického návrhára Herona Prestona. V tomto prípade ide o čierne nadrozmerné tričko s kontrastným fialovým motívom plameniaka a nápisom.

A-COLD-WALL* Geometric Logo Sweater – 449,95 €

Pleteniny sú must have v každom šatníku, a to bez ohľadu na vek či pohlavie. Z ponuky značky A-COLD-WALL* sme vybrali tento sveter s geometrickými vzormi v minimalistickom trojfarebnom vyhotovení.

A-COLD-WALL* Cubist Bomber Jacket – 1 199,95 €

Úplný záver výberu venujeme leteckej MA-1 bunde od značky A-COLD-WALL* v béžovej farbe s množstvom asymetrických prešívaní, vreciek aj nášivkami.

