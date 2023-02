Odťahovkár Peter odstraňoval z dráhy lietadlo Boeing, silvestrovský ohňostroj sledoval z diaľnice (Rozhovor)

Peter Klas pracuje v odťahovej službe už takmer 26 rokov. Za tento čas odtiahol nespočetné množstvo áut, odstraňoval z dráhy letiska Boeing a nejedenkrát prišiel o pokojný Štedrý deň s rodinou, len aby pomohol ľuďom uviaznutým v nepojazdnom vozidle na ceste. Spomína si dokonca aj na Silvester, keď sa kochal ohňostrojom z diaľnice.

Peter má náročnú prácu hneď z niekoľkých dôvodov. Nielenže ako šofér odťahového vozidla musí byť fyzicky zdatný a rozvážny, ale pri práci v teréne často vidí veci, ktoré nie sú pre slabý žalúdok. „Náročné bolo, keď som odťahoval z diaľnice D1 autobus, v ktorom vyhasli tri ľudské životy. Pri nehode prišli o život tri mladé šestnásťročné dievčatá. Takéto veci človeku utkvejú v pamäti navždy,“ zaspomínal si Peter na svoj najťažší výjazd.

Okrem toho, že profesionál nám priblížil, ako fungujú odťahové služby, tvrdí, že Slováci majú čoraz väčšie problémy s alkoholom za volantom. „Úprimne musím povedať, že si od roku 1997 nepamätám na toľko dopravných nehôd spôsobených alkoholom, koľko ich bolo od roku 2021 do súčasnosti,“ dodal Peter.

Ako dlho už pracujete v odťahovej službe?

Na profesionálnej úrovni to robím už od roku 1997, keď som získal prvé odťahové vozidlo. Začínal som najprv iba s týmto jedným vozidlom, ale keď som aj naďalej chcel poskytovať svoje služby na profesionálnej úrovni, potreboval som pre zhustenú premávku rozšíriť svoj vozový park.

Peter Klas sa venuje práci v odťahovej službe už od roku 1997. Zdroj: archív/Peter Klas

K dnešnému dňu mám teda vo firme až dvadsať odťahových vozidiel, medzi ktorými sa nachádzajú aj vozidlá na odťah nákladných áut. Máme napríklad veľké „vyprošťováky“ či rotátor, aký nemá žiadna konkurencia v blízkom okolí.

Stalo sa mi, že som mal odťah na Štedrý deň o siedmej večer. Silvestrovský ohňostroj som si tiež už raz stihol pozrieť z diaľnice.

Čo potrebujem na to, aby som mohol pracovať v odťahovej službe?

Úprimne poviem, že svoje prvé skúsenosti s odťahovaním vozidiel som získal ešte na vojne, keď som ako vojak musel pracovať s vyslobodzovacím žeriavom. Keďže ma to zaujalo a bavilo, rozhodol som sa založiť si firmu a odťahovaniu sa venovať profesionálne.

Najväčším problémom tohto podnikania je nastavenie slovenskej legislatívy. Funguje totiž tak, že ak sa vy dnes večer rozhodnete byť „odťahovkárom“, stačí, aby ste na ďalší deň zašli na živnostenský úrad, a už ním ste. Vôbec nikto sa nepozerá na to, že by ste mali ovládať aspoň základy manipulácie s vozidlami – na rozdiel od zahraničia, u nás nepotrebujete žiadne znalosti ani certifikáty. Jedna vec je, že nám to kazí trh, ale taktiež potom vzniká divočina na cestách a nebezpečné situácie.

Odťahovanie áut po havárii nákladného vozidla. Zdroj: archív/Peter Klas

V rámci Asociácie odťahových služieb, ktorej som členom, preto už desať rokov bojujeme s legislatívou a, bohužiaľ, stále márne. V našej krajine platia zákony o ťahaní vozidla z roku 1968, čo je nonsens. Dokonca aj taxikári musia mať spravenú koncesiu na to, aby mohli vykonávať toto povolanie, ale u nás neplatí ani len to. Odťahové služby pritom patria k záchranným zložkám a inde vo svete si ich ľudia vážia. Veď sa pozrime len na nedávnu nehodu na diaľnici pri Poprade, kde do seba nabúralo štyridsať vozidiel. Všetci hovoria o hasičoch, ale nie oni boli tí, ktorí sa brodili v snehu a odstránili tie autá. Boli sme to práve my – odťahovkári.

Na prácu s odťahovým vozidlom teda nepotrebujem žiadne papiere. Aké vlastnosti či predispozície by som však mal na to mať?

Je to náročné, človek to musí zvládať aj psychicky, aj fyzicky. V prvom rade by ste si mali vedieť dávať pozor na seba, lebo okolo vás lietajú autá. Vodiči na Slovensku sú voči odťahovým službám bezohľadní. Nikto nepribrzdí – všetci ignorujú oranžové majáky, ktorými signalizujeme, že na ceste niečo robíme.

Niektoré odťahy bývajú veľmi náročné. Zdroj: archív/Peter Klas

V druhom rade musíte dbať na to, aby ste odťah spravili bezpečne a nepoškodili dané auto ešte viac, než je. Rozmýšľať musíte pritom najmä pri nákladných vozidlách. Je to z veľkej časti o poznaní fyziky, keďže je potrebné vedieť, ako sa zachová pri ťahaní kamión so štyridsiatimi tonami nákladu. Takisto pri osobných autách musí človek poznať ich mechaniku a vedieť, ako ich správne naložiť. Celé je to vlastne o správnom uviazaní, naložení a vyvážaní odťahovaného vozidla. Odťahovkár teda musí vedieť rozmýšľať dopredu a byť rozvážny.

Prečo je však táto práca náročná aj fyzicky? Nerobí za vás všetko technika?

