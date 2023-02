Ako investujú v kríze slovenskí milionári? Takmer polovica očakáva, že ešte zbohatne, ukázal prieskum

OK

Milionári aj napriek turbulenciám na trhoch veria z dlhodobého hľadiska najmä akciovým investíciám. Vyplynulo to z aktuálneho prieskumu J&T Banka Wealth Report vykonaného medzi dolárovými milionármi na Slovensku a v Česku.



Milionári podľa prieskumu svoje investičné portfólio napriek poklesom nerozpredávajú, práve naopak, dokupujú aktíva, pretože veria v ich budúce zhodnotenie. Dôležitejší než časovanie trhu je pre nich výber akcií, do ktorých budú investovať.



„Svedčí to o finančnej vyspelosti milionárov, keď štyria z piatich v našom exkluzívnom prieskume deklarovali, že napriek aktuálne vysokej inflácii svoj spôsob investovania nezmenili a uvedomujú si, že z dlhodobého hľadiska ich investičné portfólio infláciu prekoná, aj keď počas najbližšej doby môže za ňou zaostávať,“ vysvetlila riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.



Za najzaujímavejšie investície z hľadiska potenciálneho zhodnotenia označili milionári už tretí rok po sebe investície do akcií (38 %). Za nimi nasledujú investície do stavebných pozemkov (28 %) a rezidenčných nehnuteľností (23 %). Milionári si totiž uvedomujú, že ponuka týchto nehnuteľností je veľmi limitovaná, čo bude mať aj v budúcnosti vplyv na rast ich cien, a tieto investície vnímajú aj ako zaistenie proti vysokej inflácii.

Časť milionárov (22 %) si podľa prieskumu myslí, že v najbližšom čase prinesú atraktívne zhodnotenie aj investície do private equity. Naproti tomu, najväčší ústup dôvery zaznamenali kryptomeny, ktorým z hľadiska budúceho zhodnotenia neverí až 46 % bohatých.



Takmer 40 % slovenských milionárov očakáva, že hodnota ich majetku v roku 2023 vzrastie.



Vysoká miera inflácie nemá podľa milionárov len jednu príčinu, ide o kombináciu viacerých faktorov. Politika lacných peňazí, vysoké štátne dlhy a nezodpovedná energetická politika na celoeurópskej úrovni vytvorili pre ňu podmienky, jej spúšťačmi boli následne opatrenia proti ochoreniu COVID-19 a vojna na Ukrajine. Milionári si v prevažnej časti myslia, že ECB mala vzhľadom na ekonomický a inflačný vývoj úrokové sadzby zvyšovať skôr a rýchlejšie.



Súčasnú ekonomickú situáciu vzhľadom na investície považujú milionári síce za najhoršiu od začiatku merania prieskumu Wealth Report, avšak vnímajú ju o čosi pozitívnejšie než bežná populácia.

