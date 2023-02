Dalyb v bunde LV za 20 000 eur, Naty Kerny s grillz a hrubou reťazou okolo krku aj sexi Daniela Peštová. Sleduj outfity celebrít

Móda na území Slovenskej a Českej republiky zaznamenáva neustály progres, ktorý vidíme nielen na prehliadkach elitných domácich návrhárov, ale najmä v uliciach alebo na rôznych spoločenských udalostiach.

Mladí ľudia aj známe tváre sledujú trendy vo svete a často im nerobí problém minúť za nové kúsky v zbierke stovky či tisíce eur a to sa netýka len rapovej smotánky. Presvedč sa o tom prostredníctvom fotografií, na ktorých nájdeš Dalyba v bunde za 8 500 eur, Karolínu Chomistekovú zahalenú do modelov Fendi či sexi Danielu Peštovú.

Sleduj, aké outfity vytiahli v priebehu posledných týždňov domáce rapové hviezdy, modelky či influencerky. Inšpirácia je tentokrát povolená a vítaná.

Zdroj: Instagram/@yak.sha

Michal Yaksha Novotný miluje módu od začiatku svojej kariéry a pravidelne nás o tom presviedča na Instagrame. V priebehu zimy predviedol niekoľko zaujímavých outfitov, spomedzi ktorých sme vybrali túto kombináciu ako vystrihnutú z magazínu. Yaksha vytiahol do pražských ulíc luxusné modely z dielní značiek Rick Owens či Balenciaga aj grillz. Cena tohto outfitu je rádovo v tisícoch eur vrátane všetkých doplnkov.

Zdroj: Instagram/@dalybhahacrew

Súčasťou vydavateľstva F*CK THEM bol v minulosti aj Dalyb, ktorého outfity sú inšpiráciou pre tisícky mladých ľudí. Producent, raper, návrhár a umelec má jedinečný štýl, o čom nás opätovne presvedčil, keď skombinoval luxusnú koženú bundu z dielní módneho domu Louis Vuitton, ktorú nájdeš na StockX od 8 500 eur so širokými sivými nohavicami, zatiaľ čo na nohách mal limitované tenisky Adidas Originals Forum Low s prívlastkom „Grinch“.

Chválime aj výber doplnkov v podobe fialovej šiltovky Balenciaga za 350 eur, slnečných okuliarov od rovnakej značky či sériu šperkov.

Zdroj: Instagram/@hahacrewzayo

Zaujímavý outfit si pre svojich fanúšikov pripravil aj Zayo, ktorý vsadil na čiernu bomberu Prada v hodnote 3 000 eur v kombinácii so sivými cargo nohavicami, šiltovkou od značky New Era, zelenou kuklou a s teniskami Nike Dunk Low v zeleno-modro-hnedom vyhotovení s originálnou štruktúrou. Obaja interpreti z Haha Crew majú streetwear jednoducho v krvi.

Zdroj: Instagram/@pil_c

Pil C v luxusnej čiernej košeli a v nohaviciach z dielní Prada za viac ako 2 000 eur, zatiaľ čo na zápästí má hodinky Rolex.

Zdroj: Instagram/@separ__dms

Separ počas natáčania nového videoklipu v horskom prostredí vytiahol takýto drip za tisícky eur. Páperová zimná bunda je z dielní módneho domu Vetements a stojí viac ako 1 300 eur, nohavice sú Supreme z minuloročnej kolekcie jeseň/zima, topánky sú Timberland a lyžiarske okuliare Gucci s cenou okolo 700 eur. Tešíš sa na album Flowdemort?

Zdroj: Instagram/@goldcigo

Zastúpenie v prvom tohtoročnom výbere najlepších outfitov domácich celebrít má aj label Milion Plus, a to vďaka Nik Tendovi. Raper vytiahol úpletovú bundu, klobúk s rovnakým vzorom, kožený opasok Balenciaga, ktorý je dostupný za 375 eur v online obchode francúzskeho módneho domu a sériu šperkov či obrovské slnečné okuliare.

Zdroj: Instagram/@nobodylisten

Producent NOBODYLISTEN si môže obliecť čokoľvek a vyzerá skvelo. Dôkazom je aj tento outfit vyskladaný z kúskov Balenciaga vrátane tenisiek Defender, ktoré sme umiestnili do článku s najhoršími dizajnérskymi modelmi. Nie, stále sa nám nepáčia, ale v tomto prípade sú aspoň dobre zladené so zvyškom outfitu.

Zdroj: Instagram/@pauliegarand

Palec hore si za tento jednoduchý, ale štýlový outfit zaslúži aj liberecký raper Paulie Garand. Univerzitné bundy sú stále v kurze a variant s čierno-bielym štvorčekovaným vzorom a bielymi rukávmi je presne podľa nášho vkusu. Minimalistickú šiltovku od značky Carhartt WIP za 40 eur nájdeš v ponuke online obchodu Footshop.

Zdroj: Instagram/@filipvanek

Český stylista Filip Vaněk má naštudované všetky trendy do najmenších detailov, avšak tento nadčasový outfit je zásahom priamo do čierneho aj bez ich aplikovania. Tmavomodrý car coat s ikonickou štvorčekovanou podšívkou Burberry v kombinácii so sivou mikinou s výrazným logom britského módneho domu a široké rifle sú dokonalou kombináciou na každý deň do práce.

Zdroj: Instagram/@zorkahejdova

Ženskú časť outfitov otvárame pohľadom na moderátorku Zorku Hejdovú, ktorá si získala naše srdcia vďaka kombinácii skrátenej páperovej bundy od značky The Frankie Shop v hodnote 400 eur s voľnými čiernymi nohavicami a s originálnymi bielymi čižmami na podpätkoch.

Palec hore dávame takisto za dokonalú hru s doplnkami – od výraznej kabelky z dielní módneho domu Bottega Veneta za 2 800 eur cez dlhý šál od značky The Frankie Shop až po slnečné okuliare CELINE so sexy oblým tvarom rámu.

Zdroj: Instagram/@alexsedlackova

Módna influencerka Alexandra Sedláčková je skvelou inšpiráciou pre všetky ženy, ktoré preferujú sofistikovaný minimalizmus. Čo hovoríš na túto súhru dlhého vlneného kabáta z Manga so zvonovými rifľami a s kovbojskými čižmami od značky Acne Studios? Vlneno-kašmírový šál je Loewe a doma ho môžeš mať za 230 eur, stačí ak navštíviš online obchod španielskeho módneho domu.

Zima ešte nepovedala posledné slovo a takéto outfity sú vítané.

Zdroj: Instagram/@daniela_pestova

Modelka Daniela Peštová si zaspomínala na obdobie deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď do ulíc vytiahla voľné cargo nohavice v kombinácii s bielym tielkom a s flanelovou košeľou okolo pása. Jednoduché, originálne a veľmi ženské.

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Naopak, Karolína Chomisteková ti ukáže, čo bude trendom v priebehu sezóny jar/leto 2023. V butiku na Parížskej ulici si vybrala obľúbené modely z novej kolekcie Fendi a vyzerala skvelo. Modelka vsadila na skrátene sako a zvonové nohavice s vysokým pásom v oceľovo modrom vyhotovení, ktoré doplnila o svetlohnedé tenisky na platforme a kabelku Peekaboo Cut Medium. Cena celého outfitu je skoro 10 000 eur.

Zdroj: Instagram@pepamack

V Austrálii sú aktuálne oveľa príjemnejšie teploty ako na Slovensku či v Českej republike, čo Petra Macková využíva naplno. Populárna influencerka predviedla overenú kombináciu „denim on denim“ od značky Nobody Denim v svetlomodrých farebných tónoch a vyzerala božsky. Čo povieš?

Zdroj: Instagram/@natykerny

Záver výberu najzaujímavejších outfitov tentokrát venujeme influencerke Naty Kerny, ktorej módny vkus obdivujeme dlhý čas a nič nenasvedčuje tomu, že by malo prísť k zmene. Atraktívna tmavovláska zahviezdila pred objektívom Nicole Lieskovskej v páperovej bunde s denim efektom od značky Supreme, ktorú nájdeš v ponuke resellerov za približne 500 eur.

Našu pozornosť si však získala najmä vďaka luxusnému výberu šperkov od slovenského klenotníctva Egne vrátane grillz či hrubej reťazi z bieleho zlata s drahými kameňmi.

