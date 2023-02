Šéf Exit model: Niektoré agentúry dávajú dievčatám falošnú nádej. Berú peniaze, i keď majú 150 cm a žiadne predpoklady na modeling

Andrej Taraba založil pred 24 rokmi modelingovú agentúru Exit Model Managment, ktorej sa pravidelne darí prinášať do sveta modelingu nové tváre s celosvetovým úspechom. Práca modelky sa však stále stretáva s množstvom predsudkov, ktoré často vychádzajú z pokrútenej predstavy o tom, čo vlastne toto povolanie zahŕňa.

„Laická verejnosť, ktorá sa v tejto problematike neorientuje, si myslí, že modelka sa rovná prostitútka. Je to rovnako nezmyselný predsudok ako to, že športovec je hlúpy alebo Rómovia kradnú,“ vysvetľuje v rozhovore Taraba a zároveň upozorňuje aj na niektoré typy podvodov, s ktorými sa svet modelingu pravidelne stretáva.

Je téma sexualizácie modelingu stále prítomná v spoločnosti?

Dobrá otázka. Vnímam to ako zaužívané klišé, tak predpokladám, že áno. V podstate sa bavíme o tom, že laická verejnosť, ktorá sa v tejto problematike neorientuje, si myslí, že modelka sa rovná prostitútka. Je to rovnako nezmyselný predsudok ako to, že športovec je hlúpy alebo Rómovia kradnú.

Andrej Taraba založil modelingovú agentúru Exit pred 24 rokmi. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran



Je to strašná škoda, pretože profesionálny modeling je úplne normálne povolanie, ktoré tak ako iné povolania so sebou nesie svoje plusy aj mínusy. Je však vnímané špecificky, lebo na Slovensku nie je trh, kde by modelky pracovali. Nemáme tu veľké módne domy a známe značky. V krajinách, kde trh je, je aj vnímanie práce modelky iné.



Módny biznis je jeden z najväčších na svete a každý produkt, ktorý v ňom vznikne, sa spája s nejakou tvárou, ktorá ho prezentuje. A podobne je to aj v kozmetike. Ak sa prejdete drogériou, s každým produktom sa spája nejaký vizuál a za všetkými sú modelky. Možno aj dievča zo Slovenska. Ako som však spomínal, u nás takéto kampane nevznikajú, alebo ak áno, tak len vo veľmi malej miere. Ľudia potom vnímajú modelky viac ako ženy, ktoré sprevádzajú mužov v spoločnosti, lebo to je to, čo vidia v médiách.



Na Slovensku sa dievčatá stávajú modelkami, odídu do zahraničia a ich dennodennú náplň práce potom nikto nevidí.

Presne tak. Aby modelka mala nejakú zaujímavú kariéru, musí odísť do zahraničia. Je pravdou, že aj u nás sa to za posledné roky zlepšilo a vznikajú príležitosti na na našom trhu, či už ide o malé rodinné značky, alebo aj nejaké väčšie.



Aktuálne trenduje seriál Iveta, kde hlavnú hrdinku objaví v Trebišove na ulici „modelingový“ agent, podpíše s ňou zmluvu, no nakoniec skončí v sexbiznise. Môže sa reálne stať, že dievčatá stretnú modelingového scouta na ulici v Trebišove?

Čo sa týka toho, že niekoho môžeme objaviť na ulici, v nákupnom centre alebo hocikde inde, je to pravda. V rámci scoutingu chodíme na miesta, kde sa zdržujú mladí ľudia. Rozdiel je v tom, že len čo niekoho oslovíme, vypýtame si kontakt na rodiča a ďalej komunikuje iba s ním.

