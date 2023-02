Stavali Egypťania pyramídy zhora nadol? Vtipná Philomena Cunk valcuje slovenský Netflix štýlom ako Borat a naivnou hlúposťou

Stavali starovekí Egypťania pyramídy zhora nadol alebo zdola nahor? Toto nie je otázka zvedavého malého dieťaťa, ale na prvý pohľad serióznej dokumentaristky Philomeny Cunk, ktorá momentálne svojím svojským humorom na štýl Borata valcuje Netflix.

Vo svojej päťdielnej šou s názvom Cunk on Earth navštevuje historicky najvýznamnejšie miesta sveta, aby divákom priniesla stručný prehľad našej minulosti s pomocou uznávaných profesorov a výskumníkov. Háčik však spočíva v tom, že Philomena Cunk, ktorú stvárňuje komička Diane Morgan, nemá absolútne žiadny záujem vypočuť si múdre reči profesorov a vedcov.

A mockumentary of history that could only come from the creator of Black Mirror. Diane Morgan stars in Cunk on Earth, now on Netflix. pic.twitter.com/j8K3eoZVbN — Netflix (@netflix) February 4, 2023

Cieľom oduševnenej dokumentaristky Philomeny je zistiť, koľko nezmyslov a hlúpostí musí porozprávať na to, aby sa profesor sediaci oproti nej znechutene zdvihol zo stoličky a odišiel. A pri otázkach ako „Vynašli alebo iba zdokonalili podľa vás Rimania bielenie análneho otvoru?“ by sa človek pred obrazovkou ani nečudoval, keby to vedci zabalili.

Zdroj: Netflix

Tváriť sa takto hlúpo je umenie

Komička Diane Morgan postupom rokov zdokonalila svoje umenie tváriť sa tak hlúpo, že sa človek začína usmievať už len z trápnej atmosféry, ktorú vie svojimi výrazmi navodiť.

Hocikedy do zdanlivo odbornej komunikácie vkladá bizarné príbehy svojich kamarátov, ktorí si do zadku nechtiac strčili fľašu, prípadne polemizuje o Bohu na základe havárie svojho kamaráta, ktorého zachránil Boh, alebo možno aj Ježiš na diaľnici. Na prekvapenie samotných expertov, niekedy sa jej podarí trafiť do témy.

Aj keď Diane Morgan má za sebou množstvo úspešných formátov, pred necelými desiatimi rokmi si úlohu Philomeny Cunk vyskúšala prvýkrát a odvtedy jej britské televízie dopriali viacero špeciálov ako Cunk on Shakespeare, Cunk on Britain alebo Cunk and Other Humans.

Spolupráca BBC a Netflixu si však vyžadovala konkrétnejšiu tému, ktorá by mohla chytiť za srdce divákov z celého sveta. Zatiaľ čo Sacha Baron Cohen so svojím Boratom vyrazil z Kazachstanu do Ameriky, aby si otestoval americký zmysel pre humor, Philomena Cunk sa zamerala na celý svet.

perspective changes everything

Cunk on Earth is streaming now pic.twitter.com/YE89wXHT0c — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) February 6, 2023

Keď sa budeš cítiť trápne, tak to funguje

Celá séria Cunk on Earth stojí a padá na trápnom humore, ktorý ti buď vyslovene sadne, alebo sa občas iba pousmeješ a väčšinu času budeš prevracať očami. V seriáli sa striedajú scény, v ktorých Philomena kráča po známych pamiatkach a miestach ako Rím, Pompeje či Florencia, ale aj sever Írska a Egypt, so scénami, keď Philomena sedí zoči-voči expertovi na danú oblasť.

V každej epizóde sa Philomena zaoberá rozdielnou témou histórie od prehistorických čias až po náboženstvo. Najskôr si uťahuje z dôb dávno minulých, ktoré vrcholia renesanciou, no servítku pred ústa si nedáva ani pri snahe o analýzu priemyselnej revolúcie, svetových vojen a napokon dokonca kultúrnych vojen medzi kapitalizmom a komunizmom, ale aj medzi The Beatles a Rolling Stones.

V tom spočíva jej genialita, keďže nikdy nevieš, kedy Philomena prepne zo seriózneho módu a trepne najväčšiu kravinu, ktorá jej práve napadla. Nie vždy to vypáli tak humorne, aby si sa pri obrazovke zasmial, ale väčšinou to viac funguje, ako nefunguje.

Keď sa prechádza po ruinách tisícky rokov starého príbytku našich predkov, sebavedomo tvrdí, že sa práve nachádza v najstaršom meste sveta. „V skutočnosti sa v tomto meste nenachádzam. Toto mesto leží mnoho kilometrov ďaleko v Iraku a to je sku*vene nebezpečné,“ skonštatuje s nenápadným úsmevom na tvári. Natáčanie tejto šou musela byť pre tvorcov veľká zábava.

Zdroj: Netflix

Profesori, ktorí váhajú, či sa postaviť a odísť

Rozhovory s profesormi a výskumníkmi sú samostatnou kapitolou. Diane Morgan dokonale pracuje s výslovnosťou a úmyselnými brbtmi, ktorými sa snaží expertov vyviesť z miery.

Odborníka na históriu východného bloku sa pýta na „Soviet Onion“ namiesto „Soviet Union“, expertku na históriu náboženstiev zase presviedča o tom, že Biblia sa v angličtine nevyslovuje „bajbl“ ale „bibl“.

V týchto rozhovoroch sa tvári, že občas zabudne na scenár a to, čo sa mala pýtať, ale nenechá si to pre seba a neimprovizuje. Náhle začne nadávať na produkciu za kamerami a vypytovať sa samotných profesorov, či jej nevedia vymyslieť otázku, ktorú by sa ich mohla opýtať.

Jednu z expertiek dokonca Philomena nahovorí, aby sa pozrela priamo do kamery a skonštatovala, že Ježiša Krista môžeme označiť za prvú obeť cancel culture v histórii. Historička síce chvíľu váha, ale keď jej Philomena otvorene vysvetlí, že potrebujú pár chytľavých hlášok do upútavky, prehltne slinu a urobí, čo od nej žiada.

Rovnaký recept, zaručený úspech

Od Cunk on Earth nemôžeš očakávať, že budeš bez prestávky dostávať záchvaty smiechu a vyprskneš vodu, ktorú práve popíjaš. Veľa scén tvorcovia naťahujú tak dlho, že pointa vtipu stihne ujsť tak rýchlo, ako sa tebe stratí úsmev z tváre, no napriek tomu je popletená Philomena Cunk skvelou mockumentary. A občas prídu aj tie záchvaty smiechu.

Všetkých päť epizód stavilo na rovnaký recept na úspech, takže netreba čakať, že Philomena sa začne náhle správať rozdielne po dopozeraní druhej či tretej časti.

Vždy si v úvode zavtipkuje, porozpráva pár hovadín v rozhovoroch, pomedzi to ti náhodne pustí polovicu klipu tanečnej skladby Pump Up the Jam a náhlym strihom sa vráti do srdca histórie ľudstva. Inak by sme to ani nechceli.

