Neznáme objekty nad Severnou Amerikou: Nad územím Kanady bol zostrelený ďalší neznámy objekt letiaci vo veľkej výške

Americké vojenské lietadlo v sobotu zostrelilo neidentifikovaný objekt letiaci vo veľkej výške nad územím severnej Kanady. Oznámil to kanadský premiér Justin Trudeau a dodal, že k zásahu došlo na jeho rozkaz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Táto akcia vo vzdušnom priestore Kanady sa odohrala deň po tom, ako americké lietadlá podnikli podobnú operáciu nad Aljaškou, podotkla AP. Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) neskôr v sobotu oznámilo, že zaznamenalo nový neznámy objekt letiaci nad severnými územiami Kanady. Krátko na to premiér Trudeau informoval, že daný objekt bol zostrelený nad územím Yukonu.



V sérii správ zverejnených na platforme Twitter následne Trudeau uviedol, že on sám vydal rozkaz na likvidáciu neznámeho objektu, ktorý bol v krátkom čase už tretím neidentifikovaným objektom, čo vstúpil do severoamerického vzdušného priestoru.



Trudeau špecifikoval, že do akcie boli nasadené kanadské a americké lietadlá, pričom vytýčený cieľ úspešne zasiahla stíhačka F-22 amerického letectva. Podľa Trudeaua kanadská armáda teraz vyzdvihne vrak a vykoná analýzu trosiek. Uviedol tiež, že v sobotu popoludní (miestneho času) telefonicky hovoril s prezidentom USA Joeom Bidenom.



Podľa The Straitstimes bol v sobotu tiež v pohotovosti Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) keďže niekoľkí zákonodarcovia uviedli, že vo vzdušnom priestore Montany na západe Spojených štátov sa objavil takisto neidentifikovaný objekt.



Americká armáda však vec uzavrela s tým, že šlo o radarovú anomáliu, nakoľko stíhačky vyslané na prieskum, nakoniec žiaden ohrozujúci objekt nezachytili. Incident napriek tomu viedol k dočasnému uzavretiu vzdušného priestoru pre civilné lietadlá v Montane.





Ilustrčná foto. Zdroj: TASR/Branislav Račko

