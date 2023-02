Režisér Rýchlo a zbesilo 10 musel prepisovať scenár v lietadle. Nakoniec musel zmeniť celý film za 4 dni.

Louis Letterier (Kuriér s Jasonom Stathamom) vystriedal Justina Lina na režisérskej stoličke akčnej snímky Rýchlo a zbesilo 10. Ako povedal magazínu Variety, spočiatku ponuku odmietol, no po prečítaní scenáru hneď volal štúdiu a pýtal sa, či ponuka stále platí. Scenár bol vraj taký skvelý, že ho hneď presvedčil. V tom prípade je ale divné, že ho musel nakoniec celý prepisovať.

#FastX director Louis Leterrier said "no" to directing the film at first because he was such a big fan of the franchise: "It's too big, how can I?" https://t.co/dDZbcvtGB9 pic.twitter.com/vIuS2WHCi6