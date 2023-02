KVÍZ: Uhádneš, ktoré z týchto bizarných vyznaní lásky a naozaj stali?

9/10

Zdroj: Getty Images/Rodin Eckenroth/WireImage

Zásnuby počas natáčania seriálu Priatelia zažila aj predstaviteľka Monicy Courtney Cox. Jej partner David Arquette ju požiadal o ruku počas natáčania epizódy s názvom „The One With the Jam.“ Myslíš si, že sa tieto zásnuby naozaj stali?

Áno. Nie.