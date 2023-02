Na Slovensku opäť hrozí zatváranie obchodov v nedeľu. „Ženičky by to brali,“ argumentuje poslanec OĽANO.

OK

V parlamente dnes poslanci rokovali o návrhu novely Zákonníka práce, ktorá by umožnila zatvorenie obchodov v nedeľu. Zo strany konzervatívnych politikov tak ide o ďalší pokus presadiť zmenu, s ktorou nesúhlasia najmä poslanci zo strany Sloboda a solidarita.

Podľa predsedu finančného výboru parlamentu Mariána Viskupiča (SaS) je to veľmi zlý nápad, ktorý nikomu nepomôže, ale veľa ľuďom uškodí.

Odvoláva sa na vyjadrenia ekonómov, podľa ktorých by zatvorenie obchodov zvýšilo nezamestnanosť a viaceré rodiny by prišli o veľkú časť príjmov, na ktoré sa vďaka nedeľným príplatkom spoliehajú. Fanúšikovia návrhu z OĽANO naopak argumentujú tým, že by podľa nich mali nedele tráviť rodiny spolu.

„Ženičky“ by to podľa Šefčíka brali

V parlamente padlo počas dnešnej rozpravy viacero argumentov pre a proti. Do diskusie sa zapojil aj poslanec OĽANO Marek Šefčík. „Ja som sa s tými ľuďmi bavil a oni mi povedali, tie ženičky - automaticky, hneď keby ste to schválili, brali by sme to,“ uviedol v parlamente.

Marián Viskupič v rozhovore pre tvnoviny.sk povedal, že pozná veľa ľudí, ktorí sa o nedeľné služby bijú a tešia sa na ne práve kvôli vysokým príplatkom a potenciálne menšiemu návalu práce.

Juraj Blanár považuje tému zatvorenia obchodov v nedeľu za dlhodobú agendu Smeru. Predkladateľom však vytkol, že majú problém s niektorými štátnymi sviatkami. Návrh má totiž zaviesť výnimky na 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. Ak nepripadnú na nedeľu, obchody majú byť v tieto dni otvorené.

Juraj Blanár a Marián Viskupič. Zdroj: TASR/Martin Baumann/Jakub Kotian

Pollák by v zime do lesa nešiel

Peter Pollák z hnutia OĽANO uviedol, že by mali rodiny viac času chodiť do prírody. Vzápätí pre tvnoviny.sk priznal, že do lesa nechodí a väčšinu času trávi s rodinou v nákupných centrách. Tie chcú však kolegovia z jeho strany nadobro zatvoriť.

Momentálne nie je jasné, či má táto úprava šancu prejsť ďalším rokovaním.

