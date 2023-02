Úradníčka v Šarišských Michaľanoch spreneverila 1,3 milióna, dlh spláca po 100 eur mesačne. Splatila by ho o 1077 rokov.

Obec Šarišské Michaľany prehrala súdny spor, v ktorom žalovala bývalú zamestnankyňu úradu a požadovala od nej vyplatenie 1,3 milióna eur, ktoré spreneverila. Informuje o tom denník Korzár.

„Nelegálne prevody urobila bývalá účtovníčka, ktorá peniaze posielala na osem rôznych účtov, ktoré si zriadili osoby zo západného Slovenska. Bývalá účtovníčka podala na políciu na uvedené osoby žalobu, podľa našich informácií pre podvod a vydieranie,“ vysvetľoval vtedajší starosta Jozef Mačo.

Účtovníčka sa však so súdom ešte minulý rok dohodla na splátkovom kalendári. V uznesení je napísané, že dlžníčka bude škodu postupne splácať mesačnými splátkami vo výške 100 eur v lehote do 15. 1. 2042. To znamená, že Zuzana do svojho dôchodku splatí 24 000 eur. Výška škody je však takmer 1,3 milióna. Ak by mala Zuzana po sto euro splácať svoj dlh vyplatila by ho o 1077 rokov.

Okresná prokuratúra chce pokračovať vo vyšetrovaní z porušenia zákonných povinností pri kontrole nakladania a hospodárenia s majetkom obce. Zuzanu polícia zbavila všetkých obvinení a uznal ju nepríčetnou.

