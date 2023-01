FOTO: Toto je pravdepodobne nový model Nike Air Force 1 Low zo spolupráce Nike s Tiffany & Co. Dočkáš sa už na jar

OK

OK

Nového modelu Nike Air Force 1 Low v spolupráci s Tiffany & Co. sa zrejme dočkáme už túto jar. Jeho cena by sa mala začínať na 400 dolároch (približne 370 eur).

Jedna z najznámejších športových značiek sveta Nike sa pochválila nečakanou novinkou. Na svojom instagramovom profile oznámila nadchádzajúcu spoluprácu s luxusnou šperkárskou značkou Tiffany & Co. Výsledkom partnerstva Tiffany & Co. x Nike Air Force 1 Low má byť nový pár tenisiek.

Na Instagrame Nike sa objavila fotka krabice od topánok v modrej farbe, ktorá je typická pre vizuál značky Tiffany, no v strede vrchnej časti nechýba ani biele logo športového giganta. „Nike x Tiffany & Co., legendárny pár. Už čoskoro...“ napísal pod fotku tím Nike.

View this post on Instagram A post shared by Nike (@nike)

Podľa portálu Highsnobiety sa o spolupráci šepká už od minulého týždňa a na sociálnych sieťach sa objavuje niekoľko záberov, na ktorých by mali byť pravdepodobne očakávané Air Force 1 Low. Pozornému oku neunikne hneď niekoľko detailov: sivý semišový povrch tenisiek, bledomodré logo Nike a rovno dva monogramy Tiffanyho na jazyku a päte obuvi. Na oficiálnych stránkach značiek sme sa však takýchto fotiek ešte nedočkali. Stále je teda otázne, či bude finálny produkt spolupráce vyzerať práve takto.

Nike oznámil nečakanú spoluprácu s Tiffany & Co. Zdroj: Youtube/VA Sneakers News

Nový model by mohol prísť na trh pravdepodobne už túto jar, no nezodpovedanou otázkou zostáva cena, ktorá by sa podľa špekulácií a neoficiálnych zdrojov mala začínať na 400 dolároch (približne 370 eur).

Tiffany a Nike by mali vďaka svojej spolupráci predstaviť nový model Air Force 1 Low. Zdroj: Youtube/VA Sneakers News

Ako sa zdá, Nike mal šperkársku značku v hľadáčiku už dlho. V roku 2005 totiž uviedol úspešnú spoluprácu Diamond Supply Co. x Nike SB Dunk Low „Tiffany“, z ktorej vznikli tenisky inšpirované farebnou paletou Tiffany & Co. (modrá a čierna).

Tiffany, naopak, dokázal svoj záujem o streetwearový svet, keď v roku 2021 spolupracoval so značkou Supreme. Oficiálne partnerstvo s Nike sa však začína písať až tento rok. Prvý náhľad na spoluprácu však v niektorých môže zanechať otázku, či „náhodou“ krabica nevyzerá lepšie ako samotné tenisky...

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Čo hovoríš na novú spoluprácu? Čakal som viac... Sú jednoduché, to sa mi páči. Hlasovať Čakal som viac... 81% Sú jednoduché, to sa mi páči. 19%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.