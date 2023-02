Hodili mi drogy do drinku. Mala som krvavé modriny a pocit, akoby ma niekto udrel kladivom po hlave (Príbehy obetí drink spikingu)

Dal jej niečo do pitia, na ďalší deň sa zobudila s modrinami. Keď bola na záchode, niečo jej nasypali do drinku a celú noc vracala tak, že skončila na infúziách. Mala jeden gintonic a zrazu sa jej začali vyvracať bielka a odpadla. Prebudila sa až v sanitke. Príbehy mladých dievčat spája to, že si z danej noci nič nepamätajú.

Tie, ktoré boli s partiou svojich priateľov, mali šťastie. Niekto sa o ne postaral. Ak by po útoku „drogového“ predátora zostali samy, zrejme by dopadli horšie.

Ilustračné foto. Zdroj: Youtube/Refresher/PiatokVMeste

Drink spiking, teda nasypanie drogy do drinku, je v posledných rokoch celkom častým fenoménom aj v našich končinách. Keď sme sa pýtali mladých ľudí, či sa cítia v Bratislave bezpečne, väčšina potvrdila, že vedia o niekom, komu nasypali do drinku drogy.

Zaujalo nás, prečo má s týmto fenoménom tak veľa ľudí skúsenosť. Po rozhovoroch s obeťami drink spikingu nás zaskočilo, ako veľmi sa ich príbehy podobajú. Vždy išlo o mladé dievčatá, ktoré si niekto vytypoval v bare a bez ich vedomia sfetoval natoľko, že si na druhý deň nič nepamätali. Všetky mali z tohto incidentu rovnakú traumu.

„Mala som krvavé modriny a pocit, akoby ma niekto udrel kladivom po hlave. Bola to neskutočná bolesť“

Bianca sa chcela v horúci letný večer zabaviť s kamarátkami. Vybrali sa do obľúbeného nočného klubu v centre mesta, ktorý nechce menovať. „Nikdy som neverila na povery, ale ten deň si veľmi dobre pamätám, lebo to bol piatok trinásteho,“ hovorí.

Dodáva, že s kamarátkami sa cítila bezpečne. Bolo ich šesť a mali pravidlo, že na seba vždy dajú pozor. V klube si všimli partiu známych, ktorých pozvali k svojmu stolu. Vypili s nimi jednu vodku s redbullom. Od tohto momentu si Bianca nič nepamätá. Na základe účinkov drogy predpokladá, že to bola extáza, no nemá to potvrdené.

