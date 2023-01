Žena dostala K.O. vo fackovacej súťaži Dana Whitea. Podujatie vyvolalo vlnu kritiky.

Fackovacia liga šéfa UFC Dana Whitea s názvom Power Slap League (PSL) si opäť vyslúžila vlnu kritiky. Pri kontroverznej súťaži v Las Vegas sa tentokrát predstavili ženské bojovníčky v ľahkej váhe Sheena Bathory a Kortney Olson a už v prvom kole padol knockout. Olson neustála silnú facku od Bathory až ju „vyplo“, informuje The Sun.

Po tom, čo padla na zem sa po rane skúsila postaviť, no neudržala rovnováhu a skotúľala sa zas dopredu. Musela okamžite dostať lekársku pomoc a boj bol prerušený, vďaka čomu zvíťazila Bathory. Záznam s Olsonovej K.O. sa rýchlo dostal na sociálne siete, kde sa stal virálom.

Na video na Twitteri reagoval dokonca aj jeden z najznámejších MMA zápasníkov Conor McGregor, ktorý sa zabával na tom, že Olson spadla podobne ako írsky futbalista Robbie Kean, ktorý bol známy tým, že pri oslave gólu robil salto vpred. Podujatie vo Vegas s názvom „Cesta k titulu“ bola jedným z prvých, ktoré nová liga šéfa UFC zažila a okamžite vyvolala viacero otázok a kritických reakcií.

Nový kontroverzný šport kritizujú nielen predstavitelia tradičných bojových športov, ale aj mnohí neurológovia, ktorí tvrdia, že tieto súťaže môžu byť až životu nebezpečné. Kritika voči týmto súbojom sa kopí aj kvôli tomu, že na rozdiel od iných bojových športov sa pri fackovaní jednotlivci aktívne nebránia. Jediné, čo môžu urobiť, je spevniť telo a očakávať ranu, ktorej sa nevyhnú.

This Slap Boxing league is NO JOKE 👀😳 pic.twitter.com/xDWL2j8g6L