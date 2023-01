Na expolicajta Kučerku vydali európsky zatykač. Mal prijať státisícové úplatky od Bödöra či Makóa.

OK

OK

Aktuálne by sa mal nachádzať v Bosne. Vyhýba sa pojednávaniam, vraj mu jeho zdravotný stav nedovoľuje vycestovať.

Na expolicajta Mariána Kučerku vydali v piatok (20. januára.) európsky zatykač. Vyplýva to z informácií zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR. Upozornil na to Denník N.



Prvostupňový súd Mariána Kučerku pôvodne uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku a pre obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve, uložil mu trest 11 rokov väzenia.

Marián Kučerka v zozname hľadaných osôb. Zdroj: MV SR

Prípad je v súčasnosti na Najvyššom súde SR. Expolicajt sa na zasadnutia opakovane nedostavil. Neúčasť na tohtotýždňovom verejnom zasadnutí zdôvodnil svojím zdravotným stavom, ktorý mu nedovoľuje vycestovať z Bosny a Hercegoviny.

Marián Kučerka čelí obžalobe za prijatie úplatku vo výške 25 000 eur od podnikateľa Norberta Bödöra prostredníctvom bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka. Pomôcť mal za to Štefanovi Žigovi, príbuznému exministra Petra Žigu. V druhom skutku sa mu kladie za vinu, že mal prijať úplatok vo výške 200 000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Spoločne so Slobodníkom mal Kučerka prijať tiež úplatok vo výške 50 000 eur ešte v roku 2018 od poslanca NR SR zo Sme rodina Martina Borguľu za to, aby NAKA zamietla pod koberec jeho trestné stíhanie. NAKA síce Borguľu obvinila z korupcie, no generálny prokurátor Maroš Žilinka v piatok využil paragraf 363 a zrušil jeho trestné stíhanie.

Rozhodnutie odôvodnil predčasnosťou rozhodnutia pri vznesení obvinenia. Poslanec bol podľa Žilinku najskôr poškodený a až neskôr obvinený. Generálny prokurátor tvrdí, že v prípade Borguľu zistil viaceré porušenia.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok po Žilinkovom zrušení trestného stíhania Borguľu uviedla, že na Ústavnom súde napadne paragraf 363. „Som presvedčená, že terajšie znenie paragrafu 363 a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci, ale tiež neprispievajú k budovaniu dôvery v justíciu,“ vysvetlila vo svojom stanovisku.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.