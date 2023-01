Brigádnička z McDonald’s: Chodili k nám ľudia bez domova vyjedať zvyšky jedla z tácok, zákazníkom vyhovieme, i keď vieme, že klamú

Osemnásťročná Alexandra už viac než rok brigáduje v McDonald’s. Náplňou jej práce je starať sa o spokojnosť zákazníkov. Brigádu v reštaurácii si nevie vynachváliť a z dôvodu časovej flexibility ju odporúča všetkým študentom.

„Dokážem si naplánovať pracovné dni presne podľa toho, kedy mám školu. Nadriadení sú v tomto smere veľmi chápaví, a ak sa mi náhodou vyskytne nejaká skúška, je možné sa s nimi dohodnúť buď na náhrade, alebo zrušení zmeny,“ hovorí Alexandra s tým, že jej veľmi vyhovuje aj platové ohodnotenie.

Hoci priznáva, že niekedy majú v práci taký zhon, že sa za celú zmenu ani nezastaví, ešte náročnejšia je podľa nej komunikácia s nepríjemnými hosťami reštaurácie. „Niektorí zákazníci nás prídu zvoziť, že na objednávku čakajú už pätnásť minút, čo nie je pravda. Keď sa im totiž pozriem na blok, vidím, že si objednávali len pred piatimi minútami. Objednaný majú pritom štyrikrát Happy Meal a dvakrát veľké menu, kde príprava trvá dlhší čas.“

Alexandra nám vysvetlila aj to, prečo sa stáva, že ti niekedy do objednávky nezabalia všetky položky, koľko jedla vyhadzujú po zákazníkoch a či jej vôbec jedlo, ktoré pripravujú, ešte chutí. Nezabudla vyvrátiť rôzne mýty kolujúce o McDonald’s na internete a objasnila nám, ako je to v skutočnosti s množstvom hranoliek vo veľkom, v strednom či v malom menu.

Ako dlho už pracuješ pre McDonald‘s?

Nastúpila som v novembri 2021, čiže vyše roka.

Prečo si sa tu rozhodla brigádovať? Vyberala si si aj z iných alternatív, alebo to bola jasná voľba?

Prišlo to veľmi nečakane. Spomínam si, že som raz večer išla s maminou okolo Avionu a zastavila sa pri búdke McDrive, odkiaľ si ľudia objednávajú jedlo z auta. Sedel tam mladý chalan, ktorého som sa spýtala, či sa mu páči práca v Avione. Odpovedal mi, že áno. Išla som teda rovno k druhému okienku, kde som sa stretla už s manažérom nočnej zmeny a prejavila záujem o brigádu. Dohodli sme sa, že sa v prevádzke zastavím na ďalší deň kvôli pohovoru. Tak sa aj stalo a ja som prijala ponuku.

Alexandra pracuje v McDonald's už vyše roka. Zdroj: Archív/Alexandra

Čo konkrétne máš v práci na starosti?

