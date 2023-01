Jeremy Clarkson nejspíš skončí na Amazonu. Důvodem jsou nenávistné výroky o Harrym a Meghan

OK

„Nenávidím ji na buněčné úrovni,“ napsal moderátor ve sloupku pro The Sun.

V polovině prosince roku 2022 vydal britský deník The Sun sloupek moderátora Jeremyho Clarksona, který se ostře obul do Meghan Markle. Napsal, že ji nenávidí, že Meghan vodí svého manžela prince Harryho jako loutku a brzy se rozvedou. Na ostrá slova okamžitě zareagoval Amazon, který zřejmě s moderátorem ukončí spolupráci, píší The Guardian a Variety.

„Nenávidím ji na buněčné úrovni. V noci nemůžu spát, protože ležím, skřípu zuby a sním o dni, kdy ji donutí promenádovat se nahou ulicemi všech britských měst, zatímco davy budou skandovat ‚Hanba!‘ a házet po ní hrudky exkrementů,“ napsal Jeremy Clarkson a připojil několik dalších urážek.

Na jeho slova okamžitě zareagovala veřejnost i starosta Londýna Sadiq Khan, který moderátora upozornil, že slova jsou nebezpečná, neomluvitelná a mají následky. To ostatně potvrzuje i společnost Amazon Prime Videos, pod níž Clarkson natáčí seriály The Grand Tour a Clarkson's Farm. Dlouholetou spolupráci s moderátorem se rozhodla ukončit, a to i přesto, že se Clarkson za svá slova omluvil. Nejprve napsal omluvu čistě princi Harrymu na konci loňského roku, aktuálně se však vytasil s novou omluvou na svém Instagramu.

„Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že jste udělali obrovskou chybu, jste zpocení, ale zároveň je vám zima. Bolí vás hlava a prudce se vám zrychluje tep. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem četl. Opravdu jsem něco takového napsal? Bylo to hrozné,“ uvedl Clarkson.



„I když dnes pan Clarkson vydal novou veřejnou omluvu, co je třeba vyřešit, je jeho dlouhodobý vzor psaní článků, které šíří nenávistnou rétoriku, nebezpečné konspirační teorie a misogynii,“ reagoval v pondělí mluvčí Harryho a Meghan.

Amazon původně předjímal, že Clarkson zmizí z obrazovek do roku 2024. Nyní se však zdá, že by jeho odchod mohl nastat už dříve. Společnost dnes totiž zrušila jeho tiskovou konferenci před uvedením nové řady pořadu Clarkson's Farm. Ocitne se dlouholetý moderátor populárního pořadu Top Gear bez práce? Možné to je.

