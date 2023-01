Zápasníčky v bahne Nukleárne Valkýry: Niektoré bojovníčky sú odvážne a nastúpia s odhalenými prsami, je to však regulárny šport

Ariel s prezývkou Apy Eternity je hlavou českej postapokalyptickej crew Nukleárne Valkýry, ktorá organizuje ženské bahenné zápasy. V rozhovore pre Refresher opísala celú postapo subkultúru, ale i to, čo sa deje pred napínavým súbojom bojovníčok a po ňom.

Moderátorka zápasov tvrdí, že počas bitiek v bahne dievčatá dokážu predviesť kombináciu ženskej krásy a jemnosti v spojení s ich bojovným duchom a vytrvalosťou. „Chcem ukázať, že aj krásna žena môže byť silná bojovníčka.“

Keďže sú festivaly, na ktorých sa súboje odohrávajú, výlučne pre dospelých, niektoré zápasníčky sa ľahko nechajú uniesť či vyhecovať publikom, aby odhodili vrchný diel plaviek. Odvážnejšie do zápasu nastúpia rovno v nohavičkách. „I keď to, čo robíme, má v sebe erotický podtón, snažím sa do zápasov vniesť aj inú energiu a myšlienku silných žien,“ dodáva Ariel s tým, že Nukleárne Valkýry berú bahenné zápasy ako regulárnu športovú aktivitu a nielen ako sexualizovanú show.

Vedela by si mi, prosím, v skratke priblížiť fungovanie postapokalyptickej komunity, v ktorej sa pohybuješ?

S našou komunitou nadšencov do postapokalyptickej subkultúry sa stretávame v areáli bývalej Raketovej základne Bartronice nachádzajúcej sa pri rovnomennom českom meste. Ide o miesto, ktoré je rodiskom festivalu Junktown. Práve tento festival pomohol výrazne rozšíriť a spojiť našu komunitu.

Ak sa nemýlim, základňa funguje už približne osem či deväť rokov, pričom sme začínali len ako drobná skupinka nadšencov. V súčasnosti máme však toľko členov, že sa nám podarilo vybudovať pomerne veľkú komunitu, ktorá spoločnými silami stavia a zvelebuje celé postapokalyptické mestečko. Ide o kultúrny priestor pre aktivity rôzneho druhu a rozvoj kreativity a zručnosti. S čistým svedomím ho môžem opísať ako obrovské ihrisko pre dospelých.

Dospeli sme dokonca už do takej fázy, že za určitých podmienok tento priestor prenajímame iným subjektom na vlastné eventy. Nielen pandémia nás donútila otvoriť sa svetu a pustiť medzi nás nových ľudí. Už teda nie sme taká uzavretá komunita, ako to bývalo skôr, ale začíname sa prezentovať aj oficiálne.

Si hlavou Nukleárnych Valkýr. Kto ste a čo robíte?

Komunita na základni je rozdelená do tzv. kmeňov. Ide o určité skupiny ľudí so spoločným záujmom, pričom každý kmeň prispieva niečím iným do chodu celého mestečka. Konkrétne kmeň Valkýr vznikol kvôli bahenným zápasom, ktoré trefne prezývame „Plyšová Jatka“. Na druhom ročníku festivalu Junktown sa totiž odohrali takéto zápasy úplne spontánne, pričom vzhľadom na to, že sa zápasilo počas daždivej letnej noci na betóne, v špinavej vode boli dosť brutálne. Keďže som sa na nich vtedy sama zúčastnila, usilujem sa o to, aby už žiadna zápasníčka neskončila domlátená tak ako ja. (smiech)

Práve kvôli tejto mojej snahe vznikol aj kmeň Valkýr, ktorý sa stará o celú agendu zápasov v bahne a podporuje ženy z postapokalyptickej scény aj v ďalších aktivitách. Hoci kmeň vznikol primárne ako ženský, postupne o túto agendu prejavili záujem muži. K valkýram sa teda pridali aj tzv. beersexeri. Hoci sme niekoľkých prijali, v kmeni máme vnútorné pravidlo, že si udržiavame väčší počet žien než mužov. Práve z toho hľadiska to máme oproti iným kmeňom náročnejšie v rámci nejakých stavebných a budovateľských prác.

Chcem ukázať, že aj krásna žena môže byť silná bojovníčka a dokáže sa predviesť.

Koľko bojovníčok je v kmeni?

Presné číslo ti povedať nedokážem, keďže bojovníčky stále prichádzajú a odchádzajú, pričom nie všetky dievčatá v kmeni bojujú opakovane. Máme však také pravidlo, že každá Valkýra musí pre prijatie do kmeňa absolvovať aspoň raz zápasy v bahne alebo v slize. Je to taký náš zasväcovací rituál. Vďaka tomu potom pri zápasoch vie, ako najlepšie pomáhať ďalším bojovníčkam, pretože veľmi dobre vie, aké to je.

V rámci akcií pre verejnosť oslovujeme na spoluprácu už skúsené dievčatá aj z rôznych kmeňov, ktoré už niekedy zápasili.

Čo vyjadruje pomenovanie „Valkýry“ a čím sa inšpirujete v rámci vizuálnej stránky bojovníčok a samotných zápasov?

Celý vizuál našich predstavení a zápasov vznikol na spomínanom festivale Junktown, čiže základ pramení z postapokalyptickej subkultúry. Mne osobne je však blízka aj severská mytológia, práve kvôli čomu som pomenovala náš kmeň ako „Nukleárne Valkýry“.

Veľmi sa mi totiž na Valkýrach páči kombinácia ženskej krásy a jemnosti v spojení s ich bojovným duchom a vytrvalosťou. V rámci zápasov v bahne sa totiž usilujem práve o to, aby sa tieto prednosti našich zápasníčok zliali dokopy. Chcem ukázať, že aj krásna žena môže byť silná bojovníčka a dokáže sa predviesť.

Z čoho pozostávajú vaše vystúpenia? Okrem samotných zápasov som na fotografiách z akcií videl aj rôzne rituály.

