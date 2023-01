Populace Číny poprvé po více než 60 letech klesá. V zemi ubylo na 850 tisíc osob

Čína vstoupila do éry „záporného populačního růstu“, píše BBC. Vyplývá to z dat Národního statistického úřadu, podle kterého se poprvé od roku 1961 snížila populace, a to o 850 tisíc osob. Čína se potýká s demografickou „časovanou bombou“ a tento trend se nepodařilo zvrátit ani přes velké úsilí vlády, informuje The Guardian.

Na konci roku 2021 měla Čína 1,41260 miliardy obyvatel, avšak o rok později, tedy v roce 2022, to bylo už „jen“ 1,41175 miliardy obyvatel. Poprvé od roku 1961 tak v zemi klesá počet obyvatel, a to dokonce o 850 tisíc osob. Podle Národního statistického úřadu začíná dlouhé období poklesu počtu obyvatel.

Cai Fang, místopředseda Výboru pro zemědělství a venkov Národního lidového kongresu, uvedl, že čínská populace dosáhla svého vrcholu v roce 2022. „Odborníci v oblasti populace a ekonomiky předpověděli, že do roku 2022 nebo nejpozději do roku 2023 vstoupí naše země do éry záporného populačního růstu,“ řekl.

Čínská vláda povzbuzuje občany, aby měli více dětí

Záporný populační růst nastal v zemi i přesto, že se čínská vláda již několik let snaží občany povzbuzovat, aby měli více dětí a odvrátili tak hrozící demografickou krizi způsobenou stárnutím populace. Vedení země se snaží zmírnit finanční a sociální zátěž spojenou s výchovou dětí a aktivně motivuje k pořizování dětí prostřednictvím příspěvků a daňových úlev. Paradoxem je, že teprve před sedmi lety vláda upustila od tzv. politiky jednoho dítěte, která měla naopak zpomalit demografický růst.

To se ale změnilo. Některé provincie nebo města dokonce zavedly peněžní příspěvky pro rodiče, kteří si pořídí druhé nebo třetí dítě. Například město Šen-čen od minulého týdne vyplácí příspěvek 37 500 juanů (122 tisíc korun) pro rodiny s dětmi. Zatím však není jisté, zda taková pomoc zabere.

„Skutečná demografická krize Číny je nepředstavitelná a veškerá minulá ekonomická, sociální, obranná a zahraniční politika Číny byla založena na chybných demografických údajích. Demografické a ekonomické vyhlídky Číny jsou mnohem chmurnější, než se očekávalo. Čína bude muset projít strategickou kontrakcí a upravit svou sociální, hospodářskou, obrannou a zahraniční politiku. Čína musí zlepšit vztahy se Západem,“ komentoval pokles populace Yi Fuxian, výzkumný pracovník v oblasti porodnictví a gynekologie na Wisconsinské univerzitě v Madisonu a odborník na populační změny v Číně.