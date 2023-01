Video: The Weeknd vydal nový videoklip k písni z Avatara. Hlasuj, jak se ti líbí

O produkci písně Nothing is Lost (You Give Me Strength) se postarali Swedish House Mafia a Simon Franglen.

Minulý měsíc přišel do kin nový snímek z dílny Jamese Camerona, Avatar: The Way of Water. Na soundtracku k populárnímu filmu pracovalo mnoho umělců a jedním z nich je i kanadský zpěvák The Weeknd, který nazpíval píseň Nothing is Lost (You Give Me Strength), píše NME. Právě k té nyní vydal nový videoklip, který tě přenese pod hladinu oceánu.

Režie klipu k písni Nothing is Lost (You Give Me Strength) se ujal Quentin Deronzier a celý děj se převážně odehrává ve fiktivní krajině Pandora. Protože skladba slouží jako soundtrack k filmu Avatar: The Way of Water, The Weeknd se ve videoklipu mihne jen krátce a hlavní roli nechává filmovým postavám. Ty se kvůli blížícímu se požáru musí evakuovat do oceánu.

Na produkci songu se podílelo švédské trio Swedish House Mafia spolu s autorem hudby k filmu Avatar Simonem Franglenem. „Nejlepší na psaní písně bylo dostat poznámky od Jamese Camerona a zajistit, že všechny texty a tóny odpovídají tématům filmu,“ komentoval novinku The Weeknd.

Není to poprvé, co se The Weeknd podílel na soundtracku k nějakému filmu. V roce 2015 napsal píseň Earned It pro film Padesát odstínů šedi a v roce 2018 zase Pray For Me, kterou můžeš znát ze snímku Black Panther.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.