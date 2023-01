Šárka, nebo Aneta? Politická kultura u nás není nic víc než televizní show (Glosa)

„Nezapomeňte, že jsem na blondýnky,“ říká jeden z nejvyšších politických představitelů, bývalý premiér a kandidát na prezidenta země.



„… tak máte rád blondýnky, koho tedy preferujete do čela hnutí ANO, pokud se stanete prezidentem?“ otáčí ještě slizkou poznámku redaktor Blesku, nejčtenějšího média u nás.



Sál se křečovitě chechtá, manželka Monika se nervózně zubí, televizní diváci valí oči, řeknou „ale fuj“ a ošijí se.



Já nevím, koukám na nejvyšší patra české politiky, nebo na Too Hot to Handle?



Jasně, politika je show, má zaujmout a přenést emoce. A také, že ano. To, co se v sobotu odehrávalo ve volebních štábech a minulý týden při debatách, připomínalo cringe televizní produkce přelomu milénia. Doslova s Alešem Juchelkou.



Tak co tu máme na programu:



Volební štáb Petra Pavla? To bylo jasné Neváhej a toč. Na plátně běžela víceméně domácí videa. Mávali na nás Pepa, Jarka, Miluška. A to trochu nekvalitně, s vypadávajícím zvukem, což se snažila zachránit mluvčí, která svými humornými dovětky házela divákovi nepříjemné flashbacky na Eduarda Hrubeše.



V Průhonicích u Andreje Babiše to bylo Áčko. On jako hlavní host show, která otevírá staré křivdy, bolesti a traumata. Jen vypůjčený moderátor Aleš tentokrát nezasahoval do one man show, nechal Babišův příběh zaznít do nejposlednějších detailů. Emoce stříkají, publikum je zmatené, o tomto se bude mluvit v nejedné firemní kuchyňce.



Potom tu máme předvolební debaty. Jasná SuperStar. Moderátor je u diváků oblíbený, má šarm a trochu vtip. Martin Řezníček a Rey Koranteng jako Leošové Marešové pro své sociální bubliny. Oba najdou své odpůrce i milovníky, oba jsou značkou, která přitáhne a zároveň nezastíní účastníky soutěže – tedy kandidáty a kandidátky.



Pro ty je debata vystoupením, každý si připraví písničku, kterou si v soukromí s odborným týmem natrénuje do posledního tónu a nejjemnější intonace. Před kamerami už jen s napětím čekáme, jestli se jim song bez chyb podaří vyšvihnout. A jestli na publikum zapůsobí tak, jak si naplánovali.



Mezitím se pro výplň dodá pár vtípků, tu se předá kytička, tu čepička, tu se někdo roztomile zašklebí. A může se jít hodnotit. Porota je samozřejmě složená ze samozvaných odborníků na Twitteru. Kritika je to tvrdá, nezlomná, suverénní.



Poslední slovo ale mají diváci. Což soutěžící připomenou svým přiřazeným číslem a výzvou k volbě.



Tak co – bude to Šárka, nebo Aneta?

