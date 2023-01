Kteří čeští fotbalisté jsou nejznámější v Evropě?

I když se českému fotbalu nedaří tak, jako tomu bylo před několika desítek let, je fajn se za naší skvělou minulostí ohlédnout. Proto si v dnešním článku povíme něco o našich nejznámějších fotbalistech, kteří jsou legendární nejen v Česku, ale i v Evropě.

Nejúspěšnější čeští fotbalisté

Český fotbal už sice není tak známý, ale není to zase tak dávno, co čeští fotbalisté vyhrávali nejprestižnější evropské poháry nebo medaile z největších mezinárodních turnajů. Nejprve musíme zmínit ty, kteří to dotáhli na úplný vrchol, což se zatím jiným Čechům nepovedlo. Těmi jsou Josef Masopust a Pavel Nedvěd. Oba totiž získali Zlatý míč za nejlepšího fotbalistu na světě. Masopustovi se to podařilo v roce 1962, kdy hrál za tým Dukla Praha a Nedvědovi v roce 2003, kdy hrál v Itálii za turínský Juventus.

Josef Masopust nemá tolik mezinárodních úspěchů, ale za to může tehdejší doba. O to speciálnější je jeho Zlatý míč. Několikrát vyhrál nejvyšší československou ligu a na MS v roce 1962 se s ČSSR umístil druhý. Pavel Nedvěd se na mezinárodní úrovni prosadil o něco více, protože většinu kariéry strávil v Itálii, konkrétně v Laziu a později v Juventusu, kde se stal jednou z největších klubových legend.

Dále se podíváme na Čechy, kteří se proslavili výhrou v nejprestižnější evropské soutěži, tedy Lize mistrů. Prvními takovými Čechy se stali Milan Baroš a Vladimír Šmicer, kterým se to podařilo po slavném obratu za Liverpool v roce 2005. Dále Marek Jankulovski o dva roky později a v roce 2012 jeden z nejlepších brankářů v historii, Petr Čech.

Petr Čech

Prvním hráčem, na kterého se podíváme více a který se proslavil nejen v Česku, ale na celém světě, je legendární brankář Petr Čech. Kariéru ukončil před pár lety, ale stála za to. Je jedním ze čtyř Čechů, kteří vyhráli Ligu mistrů a má nejvíce čistých kont v historii Premier League, kterou čtyřikrát vyhrál. To je jen pár úspěchů, které jsme zmínili, ale na to, aby byl v Evropě slavný, to stačí.

Jan Koller

Jan Koller měl neobvyklou výšku. Měří přes dva metry, ale i díky tomu se tolik proslavil hlavně v Německu. S Borussií Dortmund jednou vyhrál německou Bundesligu a k jeho úspěšné kariéře přidal 55 reprezentačních gólů, čímž se stal nejlepším střelcem v historii naší reprezentace.

Milan Baroš

Milan Baroš se nejvíce prosadil svým angažmá v Liverpoolu, kde vyhrál Ligu Mistrů. Gólově se mu dařilo v reprezentaci, za kterou získal medaili na ME 2004 a také v Turecku. Zbytek kariéry pak strávil v Česku. Stal se jednou z největších legend Baníku a je po Evropě velmi známým hráčem.

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický většinu kariéry strávil v Německu a Anglii, kde nastřílel velké množství gólů a titulů jako záložník. Bohužel, jeho kariéru hodně poznamenala různá dlouhodobá zranění. Zbytek kariéry zůstal v Česku, ale v lize si kvůli stejným problémům moc nezahrál. I přesto si ho v Evropě fotbaloví fanoušci pamatují jako „Malého Mozarta“.

Antonín Panenka

Posledním fotbalistou, kterého zmíníme, je Antonín Panenka. Ten začal kariéru v Česku v pražském Bohemians, kde se mu mimořádně dařilo. Během tohoto angažmá dokázal za ČSSR vyhrát ME 1976, při kterém proměnil proti Německu poslední penaltu svým legendárním dloubáčkem. Dodnes se tato technika jmenuje po něm. Zbytek kariéry strávil v Rakousku, kde si ho v Rapidu Vídeň hodně oblíbili.

