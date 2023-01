Video: Pád letadla v Nepálu má nejméně 68 obětí, jeden z pasažérů natočil tragédii na mobil

OK

OK

Na místě nedělní havárie letadla v Nepálu se v pondělí našly obě černé skříňky, tedy záznamníky letových údajů i zapisovač palubní komunikace. Černé skříňky budou nyní předány vyšetřovatelům. Oznámil to mluvčí nepálského úřadu pro civilní letectví, informovala o tom agentura TASR. Havárie má nejméně 68 obětí.

Upozornění: Tento článek obsahuje video se znepokojivými záběry.

Nepál vyhlásil státní smutek

Na palubě letadla ATR 72 nepálské letecké společnosti Yeti Airlines se nacházelo celkem sedmdesát dva lidí – čtyři členové posádky a 68 cestujících. Úřad pro civilní letectví uvedl, že padesát tři cestujících a všichni čtyři členové posádky byli Nepálci. Letělo také patnáct cizinců: pět Indů, čtyři Rusové a dva Korejci. Zbytek tvořili jednotliví občané Austrálie, Argentiny, Francie a Irska.

Letadlo směřovalo z nepálské metropole Káthmándú do města Pokhará, kde mělo přistát na novém letišti, které bylo uvedeno do provozu teprve před dvěma týdny. Těsně před přistáním se však zřítilo do nedaleké rokle řeky Seti a začalo hořet. V troskách měl být nalezen mobilní telefon jednoho z pasažérů, který zachytil situaci v letadle těsně před pádem. Video nyní koluje na sociálních sítích. Pravost videa ale média zatím neověřila. Upozorňujeme, že záběry mohou být pro někoho příliš drastické.

Nehoda si vyžádala nejméně 68 obětí. V Nepálu byl na pondělí vyhlášen v souvislosti s tragédií státní smutek k uctění památky obětí. Pokračovaly také pátrací akce, v pondělí ráno místního času našli záchranáři další dvě těla. Příčina havárie je zatím neznámá, vyšetřováním se nyní zabývá pětičlenná komise. Ta musí do 45 dnů předložit nepálské vládě vyšetřovací zprávu.

Nedělní nehoda byla podle údajů organizace Aviation Safety Network třetí nejsmrtelnější nehodou v historii země. K incidentům, při nichž zahynulo více lidí, došlo v červenci a září 1992. Při těchto haváriích letadel společností Thai Airways a Pakistan International Airlines zahynulo 113, resp. 167 lidí.