Šéf italské mafie se skrýval třicet let. Nepomohla mu ani plastika obličeje a v pondělí byl dopaden

Italští policisté dopadli šéfa sicilské mafie Cosa Nostra a nejhledanějšího zločince v zemi. Matteo Messina Denaro, kterému se dařilo skrývat třicet let, byl dopaden v Palermu. „Je to velké vítězství, které ukazuje, že bychom se nikdy neměli vzdát mafii. Mé poděkování patří policejním složkám a palermské prokuratuře za dopadení nejvýznamnější postavy mafie,“ okomentovala Denarovo dopadení italská premiérka Meloni.

Policie neměla dostatek fotografií, podobu zločince rekonstruovala digitálně

Denaro se před spravedlností skrýval od roku 1993, kdy byl v nepřítomnosti odsouzen z doživotí za vraždu deseti lidí. Policie ho dopadla na klinice v Palermu, kam přišel na lékařskou prohlídku. Podle vládní tiskové agentury ANSA tam pod falešným jménem docházel pravidelně.

Za potlesku ostatních pacientů kliniky byl v pondělních dopoledních hodinách odveden a převezen do kasáren San Lorenzo v sicilském hlavním městě. Podle policejních zdrojů se Denaro pokusil z kliniky utéct, když viděl přijíždět policii. Jakmile byl obklíčen, nekladl odpor.

Denaro, přezdívaný Diabolik nebo U Siccu (ten hubený), se narodil v sicilském Castelvetranu v roce 1962. Jeho otec byl mocným šéfem Cosa Nostry a Denarovi se v rodinném podniku dařilo. Vybudoval ilegální impérium v hodnotě několika miliard eur v oblasti odpadů, větrné energie a maloobchodu. Podle zdrojů médií se Denaro podílel na atentátech na soudce Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina, kteří se zabývali bojem proti mafii. Osobně měl nařídit zabití desítek lidí.

Jeho dopadení komplikoval fakt, že policie neměla dostatečný počet fotografií, které by ukazovaly, jak šéf mafie aktuálně vypadá. Italské úřady měly k dispozici pouze několik identifikačních snímků pořízených na přelomu 80. a 90. let, a tak jeho podobu rekonstruovaly digitálně s využitím nejmodernější počítačové techniky a informací poskytnutých mafiánskými přeběhlíky. Podle některých Denaro podstoupil plastiku obličeje.

To vedlo v průběhu let k zatčení nesprávných osob. Například v roce 2019 vtrhla vojenská policie do jedné ze sicilských nemocnic a zatkla nevinného muže z Castelvetrana, který se zotavoval na neurologickém oddělení. K chybnému zatčení došlo i v září 2021, kdy byl v nizozemském Haagu zatčen čtyřiapadesátiletý Brit.

