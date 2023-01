Dnes je Blue Monday, údajně nejdepresivnější den v roce. Proč tento fenomén vědci odsuzují?

OK

Máš už od rána špatnou náladu a nevíš proč? Možná za to může fakt, že je Blue Monday, které je označované jako nejdepresivnější den v roce. Proč právě tento den? Je to připisováno několika faktorům – povánočnímu útlumu, ošklivému počasí, zadluženosti nebo špatnému svědomí z nedodržení novoročních předsevzetí. Je to ale opravdu ten nejdepresivnější den? Možná tě překvapí, že tento fenomén vychází z marketingového tahu cestovní kanceláře.

Vědecky podložené Blue Monday není

V roce 2004 termín Blue Monday poprvé použil psycholog a vysokoškolský pedagog Cliff Arnall ve své vědecké rovnici. Šlo ale pouze o marketingový tah. Oslovila ho totiž dnes už zaniklá britská cestovní kancelář Sky Travel, aby jí nějakým způsobem pomohl v zimním období zvýšit prodej zájezdů.

Mezi faktory, které Arnall do své rovnice zahrnul, patří zimní nepříznivé počasí, tma, zadluženost, nesplněná novoroční předsevzetí nebo zvýšená nemocnost. Zdánlivě neškodná marketingová taktika ale měla na veřejnost velký vliv a stala se velkým fenoménem, přestože vědecká a akademická obec ji důrazně odmítla.

„Zimní splín je přirozenou reakcí na vánoční prázdniny a následně končící svátky, ale patologizovat tyto normální pocity na nějakou formu akutní deprese, jako je Blue Monday, je špatně,“ citoval web Live Science Craiga Jacksona, profesora psychologie na Birmingham City University. Doplnil, že etická stránka Arnallovy rovnice je přinejmenším sporná a neexistují žádné vědecké důkazy, že by Blue Monday bylo víc depresivnější než kterýkoli jiný den v roce.

Podle Jacksona napomáhají vnímání třetího lednového pondělí jako nejdepresivnějšího dne v roce média, která o něm takto píší. Lidé by ale měli vědět, že vědecky podložený tento fenomén není a jde jen o marketingový tah. Jackson ale poznamenal, že zimní měsíce jako takové mohou u lidí katalyzovat horší pocity deprese a úzkostí. Sezónní afektivní porucha (SAD), někdy označovaná jako zimní deprese, je jevem, který postihuje jedno až deset procent lidí.

