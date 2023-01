Miley Cyrus vydá v březnu nové album Endless Summer Vacation. Pusť si první song Flowers

Endless Summer Vacation (v překladu Nekonečné letní prázdniny, pozn. red.) vyjde 10. března u nového vydavatelství Columbia Records v Los Angeles. Na jeho produkci se podíleli například Kid Harpoon a Tyler Johnson (nedávno proslavený produkcí písně Harryho Stylese Harry's House). Informuje o tom server Variety. Album si můžeš předobjednat na oficiálních stránkách.

Deska, kterou Cyrus v oznámení popsala jako „svůj milostný dopis L.A.“, následuje album Plastic Hearts z roku 2020. „Hudba a obrazový doprovod skladby ‚Endless Summer Vacation‘ slouží jako odraz síly, kterou našla v soustředění se na fyzickou i duševní pohodu,“ uvádí oficiální tisková zpráva, kterou citují média.

Naráží Miley na Liama?

Cyrus v pátek 13. ledna vydala kromě teaseru první singl z alba s názvem Flowers. A okamžitě zamířil na přední příčky popularity. Taneční popová skladba pojednává o tom, že je zpěvačka po rozchodu sama se sebou více než spokojená. Podle médií je v songu schována celá řada implicitních narážek na jejího exmanžela Liama Hemswortha. A to nejen kvůli tomu, že jej vydala v den jeho 33. narozenin.

Text písně údajně reaguje na píseň When I Was Your Man od Bruna Marse, kterou podle některých zpráv Liam kdysi věnoval Miley. Další spojitostí je oblek, který má Miley v klipu na sobě. Je totiž až nápadně podobný tomu, který měl Liam na sobě na červeném koberci při premiéře Avengers: Endgame v roce 2019 – právě zde se odehrála později virální scéna, v níž ji okřikuje: „Mohla by ses pro jednou chovat slušně?“

Dá se říci, že média rozebrala každičký detail songu Flowers a spojitosti našla téměř ve všem. Všechno jsou to ale spekulace, ke kterým se ani jeden z páru zatím nevyjádřil.

Podívej se na porovnání textů Bruna Marse a Miley Cyrus:

When I Was Your Man:

„I should have bought you flowers, And held your hand / Should have gave you all my hours, When I had the chance / Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance / Now my baby's dancing, But she's dancing with another man.“

Flowers:

„I can buy myself flowers, Write my name in the sand / Talk to myself for hours, Say things you don't understand / I can take myself dancing, And I can hold my own hand / Yeah, I can love me better than you can.“

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.