Voličský průkaz pro druhé kolo: Jak a do kdy si ho zařídit?

Lidé, kteří chtějí v nadcházejícím druhém kole prezidentských voleb volit mimo své trvalé bydliště, mohou zažádat o tzv. voličský průkaz. Mohou tak volit jinde v České republice i v zahraničí. Hlasování v druhém kole volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin. Jak o voličský průkaz žádat, vysvětluje na svém webu Ministerstvo vnitra.

POZOR: Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Kde a do kdy žádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz lze žádat na obecním úřadě v místě trvalého pobytu voliče. Probíhá to jednoduše: dostavíš se na úřad, prokážeš svou totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. Takto podat žádost musíš nejpozději do 25. ledna 2023 do 16:00.

Žádat o voličský průkaz je možné také písemně – nejpozději do 20. ledna do 16:00. Podávat žádost můžeš také online prostřednictvím Portálu občana. Občan nicméně pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou. Tu si ovšem lze zřídit i při podávání žádosti a všemi kroky tě provede přehledný průvodce. Žádost lze takto podávat rovněž do pátku 20. ledna do 16:00.

Občan, který bude volit v zahraničí, může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Co uvést v žádosti?

Žádost o voličský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení.

Pro žádost o voličský průkaz neexistuje předepsaný formulář, můžeš ale využít tyto vzory:

– Vzor žádosti o vydání voličského průkazu obecním úřadem

– Vzor žádosti o vydání voličského průkazu zastupitelským úřadem

Postup ve volební místnosti

Volič musí v případě této podoby volby odevzdat průkaz okrskové volební komisi. Pak je postup stejný – komise mu vydá prázdnou úřední obálku a případně i volební lístky.

Pokud se volič s voličským průkazem nakonec rozhodne hlasovat v místě svého trvalého bydliště, musí voličský průkaz stejně odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise neumožní hlasovat.

