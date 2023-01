Putin pouze den poté, co jeho armáda zasáhla bytovku plnou civilistů, prohlásil, že se válka vyvíjí pro Rusko pozitivně

OK

Dynamika ruské války na Ukrajině je pozitivní, prohlásil v neděli ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň vyjádřil naději, že ruští vojáci dosáhnou na Ukrajině dalších úspěchů. Informuje o tom TASR.

Putinovo prohlášení přichází jen krátce poté, co raketa zasáhla bytovku v ukrajinském Dnipru, kde podle BBC přes 20 lidí zemřelo a další desítky utrpěly zranění.

„Dynamika je pozitivní... Všechno se vyvíjí v rámci plánu ministerstva obrany a generálního štábu,“ uvedl Putin pro ruskou státní televizi Rossija 1. „Doufám, že naši bojovníci nás ještě více než jednou potěší výsledky jejich boje,“ dodal šéf Kremlu.

Vladimir Putin. Zdroj: TASR/AP

Ruské ministerstvo obrany v pátek oznámilo, že jeho jednotky dobyly východoukrajinské město Soledar. Ukrajina to však popřela s tím, že ve městě stále probíhají boje. Pokud by však ruská armáda město opravdu dobyla, šlo by pro Moskvu o vzácný úspěch po sérii vojenských nezdarů.

Poté, co Západ na Rusko uvalil pro invazi na Ukrajinu nejpřísnější sankce v moderních dějinách, ukázala ruská ekonomika pozoruhodnou odolnost, ale největší producent přírodních zdrojů ve světě se nyní začíná stále více obracet k Číně, analyzuje Reuters.

Podle Putina je klíčovým ekonomickým ukazatelem nezaměstnanost. „Nezaměstnanost je historicky nejnižší. Inflace je nižší, než se očekávalo, a co je důležité, má klesající trend,“ uvedl Putin. Pod tíhou sankcí se ruská ekonomika loni propadla, ale méně než předpovídali ekonomové.