V USA padl jackpot 1,35 miliardy dolarů. Vítěz si koupil tiket za 2 dolary

Vítěz nebo vítězka má podle pravidel nárok na okamžitý výběr hotovosti ve výši 724 milionů dolarů. Pokud má zájem o plnou částku, může si zvolit roční splátkový kalendář po dobu 29 let.

Za 2 dolary výhra 1,35 miliardy dolarů. Takový jackpot padl v USA v severovýchodním státě Maine, píší The Guardian a Independent. Stále ještě neznámý výherce si los zakoupil v samoobsluze Hometown Gas & Grill ve městě Libanon.

Výherní čísla byla 30, 43, 45, 46, 61 a dodatečné číslo 14. „Je to čtvrtý miliardový jackpot v historii Mega Millions,“ řekl hlavní ředitel loterie Ohio Lottery Pat McDonald. Výherci zároveň pogratuloval k výhře. Vítěz překonal šanci na výhru v poměru 1 ku 302,6 milionu.

Zdroj: Pexels/Alexandr Mills/volně k užití

„Dnes ráno byl na naší čerpací stanici dost rozruch, to vám povím,“ uvedl Fred Cotreau, majitel Hometown Gas & Grill, ve kterém los prodali. Fred si zároveň zkontroloval, jestli výherní tiket nevlastní on, což se nakonec nepotvrdilo.

„Doufejme, že vítězem je jeden z obyvatel a jeden z našich pravidelných zákazníků. Je vzrušující, že jsem to prodal, ale zároveň je to ještě napínavější pro samotného vítěze. Já jen opravdu doufám, že je to někdo tady ve městě,“ konstatoval Cotreau.

