VIDEO: Raketa, která zničila bytovku v ukrajinském Dnipru, si vyžádala nejméně 20 mrtvých včetně 15leté dívky

Nejméně 20 lidí včetně 15leté dívky zahynulo a 64 dalších utrpělo zranění v sobotu při smrtícím ruském raketovém útoku, který zasáhl výškový bytový dům ve východoukrajinském městě Dnipro, oznámily v neděli místní úřady. Informuje o tom TASR, o útoku píší také The Guardian či BBC.

Ukrajinští představitelé odsoudili nejnovější vlnu smrtících raketových útoků, kterou během soboty po celé Ukrajině podniklo Rusko. Ukrajinci právě ten den slavili „Starý Nový rok“, oblíbený svátek, v jehož předvečer děti dostávají sladkosti. Mezi zraněnými při útoku v Dnipru, který zničil 72 bytů, bylo sedm dětí, nejmladší má tři roky, doplnil prokyjevský šéf Dněpropetrovské oblasti Valentyn Rezničenko na sociální síti Telegram.

Záchranáři i během noci na neděli prohledávali zčásti zřícenou budovu a vytahovali z ní lidi. Celkem zatím vysvobodili z trosek 38 lidí, uvedl Rezničenko. Čety záchranářů se během noci snažily ve Dnipru vysvobodit i ženu uvízlou pod sutinami zničeného domu, když slyšeli její hlas.

Raketový útok na tento bytový dům v Dnipru připravil o střechu nad hlavou dalších 100 až 200 lidí, přičemž kolem 1700 obyvatel nemá elektřinu a teplo, doplnil zástupce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC