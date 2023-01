Druhé kolo voleb Pavel vs. Babiš: Kdy je termín, jak volit a kde sledovat debaty?

Vzhledem k tomu, že se v sobotu ani jednomu z osmi kandidátů nepovedlo získat nadpoloviční většinu hlasů, následovat bude druhé kolo prezidentských voleb. Postupují dva kandidáti, kteří získali nejvíce odevzdaných platných hlasů, a těmi jsou bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel a předseda ANO a expremiér Andrej Babiš. Pavel získal 35,4 procenta hlasů a Babiš 34,99 procenta.

Dění prvního kola prezidentských voleb sledovala zpravodajská redakce Refresher News v článku živě. Pro jeho shrnutí navštiv náš článek.

Termín voleb: Druhé kolo

Druhé kolo prezidentských voleb nám klepe na dveře. Konat se bude za 14 dní, přesný termín je 27. a 28. ledna, tradičně ve dnech pátek a sobota. V pátek 27. ledna jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin. Jméno nového prezidenta a výsledky voleb bychom se měli dozvědět po sečtení hlasů v sobotu 28. ledna ve večerních hodinách.

Po zvolení nového prezidenta pak současnému prezidentu Miloši Zemanovi skončí 8. března druhé funkční období.

Zdroj: se souhlasem iniciativy Spolu silnější/Getty Images/Sean Gallup

Jak volit a dokdy si zařídit voličský průkaz

Volit může každý občan ČR starší 18 let. Podle zákona stačí, když volič dosáhne požadované věkové hranice druhý den voleb. Volit tedy mohou i ti, kteří byli v době konání prvního kola ještě nezletilí. Hlasování po ČR probíhá ve volebních okrscích, v zahraničí pak na zastupitelských úřadech.

Pokud budeš volit mimo volební okrsek u svého trvalé bydliště, potřebuješ si zařídit voličský průkaz. V písemné nebo elektronické podobě si o něj můžeš zažádat do pátku 20. ledna do 16 hodin, v písemné žádosti si potřebuješ úředně ověřit podpis, například v Czech Pointu u České pošty. Na vzor žádosti se můžeš podívat v tomto odkazu. Osobně se pro něj můžeš stavit do příští středy 25. ledna do 16 hodin, jen nezapomeň doklad totožnosti.

Více informací nalezneš na webu ministerstva vnitra.

Prezidentské debaty

Debatu se dvěma postupujícími kandidáty tradičně přichystají tři televizní stanice: TV Prima/CNN Prima News, TV Nova a Česká televize. V předchozím prvním kole se Andrej Babiš účastnil pouze jedné televizní debaty, zatím ale neoznámil, jak to bude nyní v druhém kole voleb.

Vysílání předvolebních debat – před druhým kolem voleb (27. a 28. ledna):

Pondělí 23. 1. 2023 20:00 TV Nova Rozhovor „jeden na jednoho“ s finalistou 2. kola Úterý 24. 1. 2023 20:00 TV Nova Rozhovor „jeden na jednoho“ s finalistou 2. kola Středa 25. 1. 2023 20:15 TV Prima, CNN Prima News Superduel před případným 2. kolem volby Čtvrtek 26. 1. 2023 ČT1, ČT24 Duel postupujících kandidátů Čtvrtek 26. 1. 2023 20:00 TV Nova Duel postupujících kandidátů

Zdroj: Lupa.cz

