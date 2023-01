VIDEO: V Nepálu se zřítilo letadlo, zemřelo minimálně 40 lidí

V Nepálu se v neděli zřítilo letadlo se 72 lidmi na palubě. K neštěstí došlo nedaleko letiště ve městě Pokhara v centrálním Nepálu, východně od metropole Káthmándú. Vrak začal po pádu hořet. Informuje o tom TASR.



„Na palubě bylo 68 pasažérů a čtyři členové posádky... Záchrana pokračuje, momentálně nevíme, jestli existují přeživší,“ řekl mluvčí Yeti Airlines Sudaršan Bartaula. „Všechny záchranné složky se nyní soustřeďují na uhašení ohně a záchranu cestujících,“ řekl místní představitel Gurudutta Dhakal.

BBC informuje, že na místě je nejméně 40 mrtvých.

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ