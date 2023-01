VIDEO: Emotivní gesto českých a slovenských hokejistek. Po zápase si společně zazpívaly hymnu ze Superstar

Internetem se šíří emotivní video z oslav po konci zápasu Česka a Slovenska na ženském mistrovství světa v hokeji do 18 let. Hokejistky se po vzájemném duelu o 5. místo ve švédském Östersundu, který skončil výhrou Češek 6:3, postaraly o emotivní gesto.

V útrobách stadionu se pochytaly v kruhu kolem ramen a vzájemně si zazpívaly ikonickou hymnu česko-slovenské Superstar s názvem Příběh nekončí z roku 2009. Video má už přes 150 tisíc zhlédnutí.

„Chce-li někdo lepší představu o tom, proč miluji český a slovenský národní tým, stačí se i přes rivalitu podívat na toto. ‚V zápase je to boj, ale jinak jsme kamarádky,‘ “ cituje Adélu Šapovalivovou, hvězdu českého výběru, sportovní redaktorka Erin Brown.

If anyone wants a better idea of why I love the 🇨🇿 @narodnitymzen and 🇸🇰 @HockeySlovakia rivalry so much, just watch this. ♥️



🇨🇿 Adela Sapovalivova: “They are our friends. In a game, it’s a battle. But they are our friends.” pic.twitter.com/F4nefAkpcA