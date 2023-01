V Číně od uvolnění opatření zemřelo již téměř 60 000 lidí ve spojitosti s koronavirem

OK

Čína zaznamenala od 8. prosince 2022 do 12. ledna letošního roku 59 938 úmrtí souvisejících s onemocněním covid-19, uvedl v sobotu Ťiao Ja-chuej, vedoucí Úřadu lékařské správy spadajícího pod Národní zdravotní výbor. Jde o první velký počet obětí, který čínská vláda zveřejnila od doby, co začátkem prosince uvolnila přísná opatření. Informuje o tom TASR s odvoláním na agenturu AFP či deník The Guardian.

Ze zmíněného počtu obětí 5 503 lidí zemřelo v důsledku selhání dýchání způsobeného přímo covidem a dalších 54 435 lidí zemřelo na jiné nemoci ve spojení s covidem, řekl Ťiao Ja-chuej na tiskové konferenci v Pekingu. Tento údaj se týká pouze úmrtí zaznamenaných ve zdravotnických zařízeních a celkový počet obětí tak bude pravděpodobně vyšší, podotkla AFP.

Pacient ďakuje lekárovi v nemocnici Ťin-jin-tchan, ktorá je určená pre kritických pacientov s novým smrtiacim koronavírusom spôsobujúcim ochorenie covid-19, 13. februára 2020 v čínskom Wu-chane. Zdroj: TASR/AP

Čína uvolnila přísná omezení začátkem prosince po téměř třech letech snah o úplné potlačení šíření covidu, respektive politiky tvz. nulové tolerance. Peking od té doby čelil kritice, že nedostatečně informuje o rozsahu pandemie. Čínští zdravotničtí představitelé ve středu trvali na tom, že „není třeba“ zabývat se přesným počtem obětí.

Ještě koncem listopadu loňského roku přitom Čína zaznamenala vůbec první úmrtí související s nákazou koronavirem za dosavadních šest měsíců. K nárůstu počtu případů došlo krátce poté, co v Pekingu ohlásili jedno z nejrozsáhlejších uvolňování protipandemických opatření, v jehož rámci byla například zkrácena povinná karanténa pro osoby přicházející ze zahraničí.

V souvislosti se šířením covidu zavádí i české ministerstvo zdravotnictví nové opatření pro cestující z Čínské lidové republiky k nám. Od pondělí 16. ledna bude muset mít každý cestující, který v zemi strávil minimálně 12 hodin za poslední 2 týdny, platný negativní koronavirový test.