Babiš ve své řeči očerňoval hlavně Petra Pavla. Nepřímo jej přirovnal k Putinovi (Reportáž)

Andrej Babiš skončil v prvním kole prezidentské volby na druhém místě, a postupuje tak s Petrem Pavlem do druhého kola. Od sebe je přitom dělily jen jednotky tisíc hlasů. Andrej Babiš si dal s příchodem do štábu jako obvykle na čas. Na tiskové konferenci přirovnal Petra Pavla k Putinovi a novinářům sdělil třeba také to, že je na blondýnky. Exkluzivně ti z volebního štábu přinášíme souhrn toho nejzajímavějšího.

Na příchod expremiéra Babiše čekali novináři před štábem téměř dvě hodiny. Do budovy nakonec lídr hnutí ANO dorazil kolem půl šesté, kdy už bylo o výsledku voleb definitivně rozhodnuto. Jeho příjezd byl velmi rychlý, Andrej Babiš beze slova zaplul do budovy, jeho příchod narušil pouze fanoušek. „Pan Babiš bude lepší prezident, Petr Pavel je loutka,“ zakřičel a horlivě třásl svému kandidátovi rukou.

Babiš se celý den držel ve vedení, před koncem sčítání jej však předehnal Petr Pavel, který první kolo nakonec vyhrál. Andrej Babiš byl i přesto s výsledkem spokojen. „Mám z toho neskutečnou radost, já jsem si dal plán postoupit do druhého kola a mít víc hlasů než hnutí ANO ve sněmovních volbách,“ uvedl na úvod a poděkoval své rodině a týmu. Dále se v řeči na své tiskové konferenci přesunul k úspěchům své bývalé vlády.

„Mě jenom trošku mrzí, když jsem považován za zlo. Nevím proč,“ řekl Babiš s tím, že lidem vždy pomáhal, a vyjmenoval některé konkrétní případy. Dále uvedl, že do kandidatury šel proto, aby mělo hnutí ANO zastoupení „alespoň na Hradě“. Pavla, Nerudovou, Fischera i Hilšera označil za kandidáty pětikoalice.

„Pokud bude pan Pavel na Hradě, tak si myslím, že to nebude dobře pro naše občany. Protože si myslím, že tam bude vykonávat jenom vůli vlády, možná svých sponzorů a možná ještě někoho jiného,“ opřel se Babiš do svého protikandidáta. Babiš uvedl, že v předvolebních debatách Petr Pavel říkal, že čeká podraz od Babiše. „Babiš žádné podrazy nedělá,“ reagoval na tato slova expremiér.

Čekám kompro a mám rád blondýnky

Co přišlo v jeho řeči poté, viditelně sledující novináře šokovalo. „Já mám dnes bohužel signály, že se právě naopak chystá podraz na Babiše od spřízněných novinářů pana Pavla. Údajně mě chce někdo spojovat s KGB. Byl bych velice rád, kdyby média říkala pravdu o tom, že jsem s StB nikdy nespolupracoval a třikrát jsem vyhrál soud. Teďka se údajně chystá – samozřejmě ty materiály se dají vyrobit –, že mě údajně do Maroka poslalo KGB,“ řekl Babiš na tiskové konferenci. Jeho slova vyvolala v přihlížejících novinářích údiv.

Následně uvedl, že se nikdy neviděl s Putinem, vydal agenty v kauze Skripal a vyhostil desítky ruských špionů a diplomatů.

„Chystá se na mě údajně nějaké další kompro. Údajně se chystá nějaké kompro na naši rodinu s Monikou. Tak pokud budete dělat nějaké vymyšlené kompro, nějakou fotomontáž s milenkou, tak nezapomeňte, že jsem na blondýnky, aby bylo jasno,“ řekl Babiš. Po těchto slovech propukli přihlížející novináři ve smích a přihlížející podporovatelé – které mezi novináři tvořil jen malý hlouček složený převážně z poslanců ANO – začali tleskat.

Babiš přirovnal Petra Pavla k Putinovi

„Víte, ve které zemi je prezidentem komunistický rozvědčík? Ano, je to v Rusku. Prezident Putin byl nasazen a vysazen jako agent KGB v osmdesátých letech v Berlíně. Na toto byl připravován pan Pavel, aby byl vysazen v týmu nepřítele a získával tam lidi na spolupráci,“ řekl Babiš a dodal, že Pavel vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

„Pokud někdo v debatě lhal, je to pan Pavel, který si přivlastňuje zásluhy pana generála Opaty a Procházky v Afghánistánu. Pro naši zemi neudělal vůbec nic,“ řekl. Babiš dále reagoval na výroky Petra Pavla z předvolební debaty, které se sám nezúčastnil. Je zásadně proti výroku generála Pavla o tom, že trvalý mír je iluze.

Dále se Babiš ve svém projevu vrátil k apelu na své voliče. Požádal je, aby přišli k volbám znovu a aby jich přišlo více. „Všichni dobře víte, že když budu prezidentem, budu hlasem všech občanů České republiky. Budu vysvětlovat panu premiéru Fialovi, aby myslel na lidi,“ pokračoval Babiš. Ve svém projevu se tímto vyjádřením přesunul ke kritice současné vlády a dle jeho slov provládních kandidátů. „Pan Pavel je po Drahošovi druhým pokusem lobbisty Koláře. Já jsem nezávislý kandidát, nenechám se zkorumpovat,“ dodal.

Cesta do druhého kola

Na ostrá slova postupujícího kandidáta reagoval jeho soupeř Petr Pavel jen stroze. Prý to moc nesledoval. Vyvrátil však, že by na někoho chtěl tahat „kompro“. Dále uvedl, že jeho vítězství v Babišových domovských Průhonicích je možná ovlivněno i tím, že Andreje Babiše jeho sousedé znají, a proto jej nevolili.

Volební štáb hnutí ANO byl na Chodově v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Hned vedle je sídlo hnutí a o pár desítek metrů dál stojí budova konglomerátu Agrofert, bývalé firmy premiéra Babiše, která nyní spadá do svěřenského fondu.



Na místě se už od 13. hodiny začali scházet novináři. Celkem jich bylo akreditováno zhruba 170. Hala pro novináře byla od politiků a marketingových poradců hnutí ANO oddělena. Všichni z týmu kandidáta byli o poschodí výše.

