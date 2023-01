Mládí, optimismus a slzičky. Ve štábu Danuše Nerudové se fandilo jako na fotbale (Reportáž)

„Nechci tady vidět žádné slzičky. Pro mě je dnes vítězství, že je tu tolik mladých lidí, kteří věří, že mohou něco změnit,“ konejšila Danuše Nerudová galerii Mánes plnou lidí, kteří ji v sobotu, v den rozhodnutí prvního kola prezidentské volby, přišli podpořit. Nerudová skončila na třetím místě s celkovým počtem 13,92 % hlasů.

Přesto ale svůj výsledek nepovažuje za prohru nebo selhání. Snad i proto, že prý strávila chvilky čekání na výsledek s rodinou, dobrovolníky i přáteli z řad veřejnosti a celebrit. Atmosféra ve volebním štábu v centru Prahy přitom do poslední chvíle připomínala napínavé finále mistrovství světa ve fotbale.

Do minimalisticky vyzdobené galerie Mánes se otevřely dveře o sobotním poledni. Kromě řady novinářů se hala postupně plnila převážně mladými lidmi, kteří přišli svou kandidátku podpořit. Většina z nich v modrých nebo fialových kouscích oblečení, někteří s černými koni v klopách sak, několik z nich dokonce s fialově nabarvenými vlasy. Doufali, že navzdory většině posledních průzkumů není tento volební den posledním, který v lednu s Nerudovou stráví.





Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

Samotná kandidátka dorazila na místo společně se svým manželem dvě hodiny po otevření dveří a její stoupenci a stoupenkyně ji přivítali bouřlivým potleskem, trvajícím několik minut. Podobně dlouze jí aplaudovali ještě několikrát.

Velká část přítomných se totiž sama na kampani jediné kandidující ženy letošních voleb podílela, byla to pro ně možnost, jak ovlivnit politiku, aniž by ještě měli volební právo. Jedna z dobrovolnic při prvním setkání s Nerudovou popsala předvolební kampaň jako něco, co jí i jejím kolegyním dalo „neskutečné vzpomínky“ a za co je bývalé rektorce Mendelovy univerzity vděčná.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

Mládí v Mánesu

„Čistá a pozitivní kampaň“ je přitom jen jednou z věcí, kterou lidé ve volebním štábu na Nerudové chválili. Líbilo se jim, že odkrývá témata, která jsou pro mladou generaci důležitá, a inspiruje ji k tomu účastnit se politiky. Mladí lidé v sále byli motivovaní zakládat neziskovky, iniciativy a účastnit se i dalších voleb, aby Nerudovou případně podpořili.

Přibližně v půl čtvrté už je totiž většině lidem v Mánesu jasné, že se šance Nerudové stát se prezidentkou rozplynula. Za svými dvěma protikandidáty zaostává přibližně o dvacet procent. Optimismus lidí, který zde panoval ještě před dvěma hodinami, střídá předběžné zklamání. Podporující své úsměvy postupně ztrácejí, za průběžný výsledek jsou ale rádi.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

„Je tu od začátku úžasná atmosféra, protože jsou zde samí mladí lidé. Vnímám to jako určitý signál změny, i když je teď asi jasné, že neproběhne. Asi nejsme ještě natolik vyspělí, abychom si zvolili ženu,“ řekl REFRESHERu jeden z podporovatelů Nerudové, scenárista Rudolf Merkner.

„I když Danuše do druhého kola nepostoupí, vnímám tu začátek nové politické kapitoly. Doufám, že v politice zůstane i nadále a konečně v ní bude někdo s progresivním pohledem na svět,“ doplňuje Merknera herečka a jeho partnerka Jana Bernášková. Ta prý stále ještě neví, jestli se druhého kola, kde se utká Petr Pavel s Andrejem Babišem, zúčastní.

Komunistická minulost obou kandidátů je pro ni prý něco, co „nedokáže přenést přes srdce“. Na místě je kromě nich i herečka Veronika Žilková nebo předsedkyně spolku Konsent Johanna Nejedlová.

„Danuše Nerudová mě před nějakou dobou oslovila, jestli bych byla členkou jejího týmu složeného z mladých lidí, což mi přijde jako skvělý nápad, protože by mohl vynést na světlo témata, která se ve společenské diskusi opomíjí,“ popsala pro REFRESHER Nejedlová.

Je prý ráda, že v letošních volbách kandiduje žena, kterou by mohla podpořit. Podle ní je zajímavé, že na místo dorazila řada mladých lidí. Právě to je nejspíš na volebním štábu i celé kampani Danuše Nerudové skutečně unikátní.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

Zatímco sečtená procenta na obrazovce v sále rostou a šance se stále propadají, lidé v davu se vzájemně uklidňují. „Je třetí, je to dobré a za pět let to vyhraje,“ ozývá se z různých míst v zástupu příznivců. S výsledky jsou už, zdá se, smíření a krátce před čtvrtou hodinou vítají Nerudovou potleskem, skandují „Da-Nu-Še“ a výskají. Než se Nerudová dostane ke slovu, trvá to přes pět minut. Na pódium přišla se svým volebním týmem i rodinou se slzami v očích.

O dnešním dnu se bude učit

„To, že končím třetí, ještě vůbec nic neznamená, protože jsme začali psát příběh, který je inspirací pro všechny ostatní a může jim ukázat, že má smysl se snažit a že máme moc věci změnit,“ začala Nerudová svůj projev. „Vzhledem k tomu, že jsem jako žena dokázala dojít až takhle daleko, si myslím, že se otevřely dveře dalším, kteří půjdou za mnou, a vám všem, kteří tady dneska stojíte – dobrovolníci, kteří nám pomáhali, moje rodina a úžasný tým, který stojí za mnou a celou dobu ve mě věřil. Věci, které v kampani dělal, si bude většina nové generace číst v knihách.“

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

Podle Nerudové je neuvěřitelné, jakou vlnu dokázali její podporovatelé a podporovatelky v České republice zvednout. „Vlnu, která stojí za obyčejnou holkou, která nikdy nechtěla být v politice, ale chtěla prosazovat témata, co se týkají nás všech – i mladých lidí,“ popsala Nerudová. Kromě toho vyjádřila vděk manželovi, který s ní „náročný rok a půl vydržel“.

Její úkol ale třetím místem prý neskončil. „Pořád je tady velké zlo, jmenuje se Andrej Babiš. Máme tady člověka, který vlastní mediální domy a chtěl by vlastnit Lány i Pražský hrad. Chtěla bych pogratulovat demokratickému vítězi, Petru Pavlovi. Dnes večer budeme hovořit o tom, jaké jsou možnosti,“ řekla během projevu. Boj tedy podle ní ještě nekončí, snad i proto konejšila účastníky, aby z jejího neúspěchu neplakali. Z nálady v sále i samotné Nerudové bylo znát, že její boj bude za dva týdny pokračovat.

V druhém kole půjdou voliči Nerudové „bojovat proti zlu“

Jen pár chvil po konci projevu překonal do té doby vedoucího Andreje Babiše Petr Pavel a zklamání se opět proměnilo v optimismus. Lidé sledovali utkání dvou kandidátů s napětím srovnatelným s fotbalovým finále. Když Pavel Babiše překonal, Mánesem se ozýval jásot a nadšené skandování.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

„Babiše do koše,“ jásali zúčastnění. Z úlevy, která je po Pavlově prvenství zaplavila, bylo jasné, že za dva týdny podporovatelé Nerudové opět vyrazí k volebním urnám. A jejich hlas bude mířit vítězi letošního prvního kola. Po vzoru Danuše Nerudové se budou snažit, aby „kromě mediálních domů a holdingů nedostalo zlo jménem Andrej Babiš pod křídla také Lány a Hrad“.

A slzičky, jak jim jejich favoritka řekla, ještě na chvíli potlačí.

