„Ještě není důvod slavit.“ U Petra Pavla se děkovalo opatrně, guláš ale nechyběl (Reportáž)

Pavlův štáb sídlil v Salvátorské ulici v coworkingovém prostoru Opero. Přišlo sem zhruba sedmdesát novinářek a novinářů. Možná trochu překvapivě tu nebyli podporovatelé Petra Pavla, ti byli v regionálních studiích, ze kterých se připojovali online.

Většina z nich se oblékla do flanelových košil, které se už pro Pavla staly jakýmsi symbolem. „Moc vám fandíme, držíme vám palce, vy to dáte,“ ozývalo se jednotně z živého přenosu ze štábů, zatímco Pavel s manželkou s úsměvem sledoval plátno a občas i podporovatelům mával. Tou dobou byly hlasy sečtené asi z poloviny. Podle výsledných procent se zdálo, že Pavel s velkou pravděpodobností postoupí do druhého kola voleb.

To bylo vůbec poprvé, kdy se to odpoledne kandidát na prezidenta vydal do dvoupatrového, moderně zřízeného prostoru před novináře. Ve spodní části byla hala zaplavena televizní technikou a natáčely se z ní živé vstupy. Druhé patro sloužilo k občerstvení a také k zázemí pro novináře. Těch tu bylo daleko více, než kapacita coworkingu dokázala pojmout. Všichni spíš posedávali po okrajích hlavní místnosti.

Co bylo na menu?

Jak vypadá takové občerstvení ve volebním štábu? V dopoledních hodinách byla nabídka ve formě studeného bufetu. Byly k mání zeleninové a ovocné talíře, sendviče s hummusem a také několik druhů dezertů nebo zeleninový wrap s rýží. K pití byl jablečný mošt a voda, ostatní nápoje včetně kávy už byly za poplatek a objednávat se daly na baru.



V pozdějších odpoledních hodinách přišla řada i na teplé jídlo. K dispozici byl hovězí guláš s chlebem a nakládanou červenou cibulí, několik druhů nakládaných sýrů a zeleniny, chilli con carne a zapečené noky se sýrem a rajčatovou omáčkou.

Jinak catering druhe kolo. Zapecene noky a chilli con carne hodnotim 10/10 pic.twitter.com/PU1gVEwDRx — Anna Koucká (@AnickaKoucka) January 14, 2023



Po celou dobu panovala ve štábu poměrně uvolněná atmosféra, přiostřovala se v momentech, kdy se očekávaly příchody Petra Pavla. Právě v těchto chvílích totiž mezi novináři docházelo k různým slovním potyčkám, především kvůli blokování výhledu nebo nechtěnému šlápnutí na něčí techniku.

První tiskovka a opatrné díky

Petr Pavel byl ale očividně dobře naladěný. „Bez Radka Bartoníčka by to nebyla žádná tiskovka,“ zavtipkoval si na účet novináře z Aktuálně.cz, když položil jeden ze svých mnoha dotazů.

Hned v úvodu však poděkoval všem voličům, podporovatelům, ale i svým soupeřům. „Je vidět, že náš apel na to, aby lidé dorazili k volbám, se vyplatil. Volební účast byla velmi vysoká. Není ale ještě důvod slavit, spíše zahájit ten druhý poločas,“ řekl Pavel.

Zdroj: Refresher.cz/Anna Koucká

Ačkoliv se ho však média ptala na to, jak bude vést svou kampaň v druhém kole, nebo na to, jak napraví slabiny z debat, kde podle některých ztrácel svými schopnostmi na svého protikandidáta Andreje Babiše, zdráhal se s jistotou odpovídat.



„Ještě není nic jasné. Dokud nebude sečteno a nebudeme vědět, jak to dopadne, nechci říkat, jak by vypadala kampaň před druhým kolem. Strategii samozřejmě máme, ale nerad bych předjímal,“ odpovídal Pavel.

Podpora od Nerudové a přeskočení Babiše

Další dvě hodiny se nesly ve znamení horlivého sledování volebního sčítání, po celou dobu běželo na plátně v hlavní místnosti živé vysílání České televize. Okolo čtvrté hodiny pronesla Danuše Nerudová ve svém štábu děkovnou řeč a vyjádřila se, že v druhém kole by podpořila právě Petra Pavla.



Program ve štábu generála Pavla se tímto výrokem pozměnil. Pavel měl sice znovu předstoupit před novináře, vše se ale změnilo oznámením příjezdu právě Danuše Nerudové, ale také dalšího neúspěšného kandidáta na prezidenta Pavla Fishera, který Pavlovi rovněž vyjádřil podporu do druhého kola.

V pět hodin odpoledne Pavel přece jen vystoupil, ještě před setkáním se svými dosavadními oponenty. Opět děkoval voličům a předal květinu i své šéfce kampaně se slovy, že bez ní by se žádný postup do druhého kola nekonal. V tu chvíli vykřikl jeden z přihlížejících hlasité: „Teď!“ V tento moment totiž Pavel ve sčítání hlasů přeskočil Andreje Babiše a zamířil tak pro vítězství v prvním kole.





Dav začal hlasitě jásat a Pavla odměnil potleskem. Sálem se vzápětí začalo nést skandování „Pavel na Hrad“. Sám Pavel zachoval vážnou tvář a nevyjádřil větší známky emocí, což je u něj poměrně typické.



Kvitoval i výrok svého soupeře Babiše z volební debaty na Nově. „Na to, že jsem podle pana Babiše politicky nezkušený člověk, ten výsledek nevnímám jako špatný,“ řekl. Uvedl také, že bude rád, pokud v druhém kole voliči dorazí ještě ve vyšším počtu a ovlivní tak budoucnost České republiky.

Oslovit mladé?

„Oslovit mladé voliče nelze jen besedami na školách. V poslední fázi kampaně jsem se zaměřil i na kontaktní kampaň a budu v tom pokračovat i před druhým kolem,“ odpověděl Pavel na dotaz REFRESHERu, jak se bude snažit o hlasy mladých lidí.

Zároveň dodal, že je čas před druhým kolem omezený a moc prostoru pro kontaktní kampaň není. „Budu se ale snažit být maximálně aktivní,“ dodal závěrem.

Do volebniho stabu @general_pavel dorazila @danusenerudova. Prisla v doprovodu manzela Roberta, pd Petra Pavla dostala kvetinu. Budou jednat o jeji podpore Pavla ve druhem kole @refreshercz pic.twitter.com/XTv1Ku0X5E — Anna Koucká (@AnickaKoucka) January 14, 2023



Teď už se ale očekával příjezd Danuše Nerudové. Dorazila v doprovodu manžela Roberta Nerudy a od Pavla dostala květinu. „Za podporu jsem moc vděčný a doufám, že dojednáme, jak to bude vypadat v praxi,“ uvedl Pavel.



O něco později dorazil i zmiňovaný Pavel Fischer s manželkou, která od Pavla také dostala květinu. Stejně jako v případě Danuše Nerudové se i on hned odebral jednat s Pavlem za zavřené dveře.

K Nerudové a Fisherovi se vzápětí přidal i Marek Hilšer, podpořil Pavla a dorazil do štábu: „Pana Pavla v druhém kole podpořím a budu se snažit apelovat i na své voliče, aby mu v druhém kole vyjádřili podporu. Panu generálovi jsem pogratuloval a řekl jsem mu, aby si alespoň zítra zkusil trochu odpočinout, než se zase vrhne do kampaně před druhým kolem,“ uvedl Hilšer s úsměvem za doprovodu své ženy Moniky.

Petr Pavel nakonec skončil jako vítěz prvního kola prezidentských voleb se ziskem 35,40 % hlasů.

