Umělá inteligence téměř přesně odhadla výsledky voleb. Stačilo jí 10 procent sečtených hlasů

Stačilo 10 procent sečtených okrsků a umělá inteligence dokázala předpovědět výsledky prezidentských voleb. Technologii vyvinul Vojtěch Létal a společnost Blindspot AI, která odhadovala, kdo do postoupí do druhého kola. Předpovídaný výsledek oproti tomu skutečnému pak zveřejnil na svých webových stránkách. A jak to dopadlo?

Jak můžeš vidět, výsledky prvního kola voleb odhadla umělá inteligence s děsivou přesností. S pořadím kandidátů na prezidenta či prezidentku se nemýlila a její procentuální odhady byly téměř bez chyby.

Zdroj: Volby Blindspot AI

Technologie předpověděla Pavlovi 35,39 % hlasů a výhru v prvním kole prezidentských voleb před Babišem se 35,01 % hlasů. Danuši Nerudové přiřkla 13,92 % hlasů. Zmýlila se pouze u Babiše, a to o jeden procentní bod: Ve skutečnosti získal 35 procent.

Zdroj: REFERESHER / ČSŮ

Na volebním serveru Českého statistického úřadu se můžeš podívat nejen na konečné výsledky voleb, ale i na to, jak se hlasovalo v jednotlivých krajích, obcích a okrscích. Shrnuli jsme ti to i v našem samostatném článku.

